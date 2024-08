NYT: ajatolla Khamenei andis käsu otserünnakuks Iisraeli vastu

Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei andis käsu anda Iisraeli pihta otselöök, teatasid kolmapäeval ajalehele New York Times kolm tundmatuks jääda soovinud Iraani ametlikku allikat.

Allikate andmetel andis ajatolla korralduse kolmapäeva hommikul korraldatud Iraani riikliku julgeolekunõukogu koosolekul.

Varahommikul hukkus Iisraeli rünnakus Teheranis äärmusrühmituse Hamas poliitiline juht Ismail Haniyeh.

Kaks lehe allikat on Iraani revolutsioonilise kaardiväe liikmed. Võim Iraanis on koondunud ajatollale, kes on ühtlasi ka riigi relvajõudude ülemjuhataja.

Iisrael andis purustavad hoobid kõigile oma vaenlastele, ütles peaminister Benjamin Netanyahu kolmapäeval telepöördumises.

"Me elimineerisime Hezbollah' juhi Hassan Nasrallah' parema käe, mehe, kes otseselt vastutas laste tapmise eest," ütles Netanyahu, viidates 12 lapse ja nooruki hukkumisele nädalavahetusel rünnakus, mille korraldamises süüdistab Iisrael mõjukat Liibanoni šiiarühmitust.

Hezbollah' kõrge komandör Fuad Shukr sai surma Beiruti lõunaosas korraldatud õhulöögis.

ÜRO peasekretär António Guterres mõistis hukka Iisraeli rünnakud Beirutis ja Teheranis ning nimetas neid ohtlikuks eskalatsiooniks.

"Peasekretär usub, et rünnakud, mida me oleme näinud Lõuna-Beirutis ja Teheranis, kätkevad endas ohtlikku eskalatsiooni hetkel, mil kõik jõupingutused peaksid hoopiski viima relvarahuni Gazas ja kõikide iisraellastest pantvangide vabastamiseni," ütles Guterrese kõneisik Stephane Dujarric avalduses.