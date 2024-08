Kamala Harrise võimalike asepresidendikandidaatide ring tõmbub koomale

Kui USA asepresident Kamal Harrise nimetamine demokraatide presidendikandidaadiks on iga päevaga aina tõenäolisem, siis jätkuvad spekulatsioonid tema asepresidendikandidaadi osas. Harris on lubanud oma valiku teatavaks teha uue nädala alguses.

Harrise toetus parteisiseselt üha tõuseb. Associated Pressi tellitud küsitlusest selgub, et kaheksa demokraati kümnest oleksid mõnevõrra või väga rahul, kui partei presidendikandidaadiks nimetatakse praegune asepresident Kamala Harris.

Küsitlusest selgub, et Harris kogub populaarsust ka valimisringkondades, mis näitasid president Joe Bideni suhtes leiget toetust. Nimelt viidi sarnane küsitlus läbi ka mõned nädalad tagasi, kui ametis olev president Joe Biden ei olnud veel oma kampaaniast loobunud. Toona leidis vaid neli demokraati kümnest, et Biden on parteile parim kandidaat.

Kui Kamala Harrise nimetamine demokraatide presidendikandidaadiks on vaat et kindel, jätkuvad spekulatsioonid võimaliku asepresidendikandidaadi üle. Veel nädala alguses teatas Põhja-Carolina kuberner Roy Cooper, et praegu pole tema jaoks õige aeg Harrise kõrval riigi asepresidendiks pürgida, tõmmates sellega võimalike kandidaatide nimekirja koomale.

Harris on lubanud otsuse teatavaks teha uuel nädalal, astudes oma asepresidendikandidaadiga valijate ette 6. augustil Pennsylvania osariigi suurimas linnas Philadelphias.

Kampaaniaürituse asukoht võib viidata sellele, et Harrise soosikuks on tõusnud Pennsylvania kuberner Josh Shapiro. Kampaaniameeskonna sõnul ei ole Harris oma lõplikku valikut aga veel teinud.

Pärast üles astumist Philadelphias jätkab Harris oma asepresidendikandidaadiga kampaaniareisi Wisconsinis, Michiganis ja Arizonas, mis on sarnaselt Pennsylvaniale novembris toimuvatel valimistel kaalukeeleosariikideks.

Samal ajal arutatakse aga kohalikus meedias, kas Donald Trumpi asepresidendikandidaadiks nimetatud J.D. Vance on vabariiklastele parim valik.

Trump kaitses kolmapäeval ajakirjanike ees oma asepresidendikandidaati, öeldes, et keerulistes oludes üles kasvanud Vance on oma akadeemiliste saavutustega näidanud suurt sihikindlust ja töökust.

Trump lisas, et asepresidendikandidaat ei mängi valimistel niikuinii suurt rolli, sest ameeriklased valivad novembris riigile siiski presidenti.