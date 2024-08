Valimised USA-s: Trump alustas isiklikke rünnakuid Harrise aadressil

Trumpi intervjueerisid kolm mustanahalist naisajakirjanikku. Endine president võttis kohe terava tooni ning nimetas esimest küsijat ebaviisakaks. Seejärel alustas ta rünnakut Harrise vastu, kellel on Jamaica päritolu isa, tema ema tuli USA-sse Indiast, vahendas The Wall Street Journal.

Trumpilt uuriti, kas ta toetab mõnede vabariiklaste väiteid, et Harris on DEI ( mitmekesisus, võrdsus ja kaasatus) programmide kandidaat. Trump rääkis seejärel, et Harris hakkas end mustanahalise naisena kujutama alles mõni aastat tagasi.

"Ma tunnen teda pikka aega, kaudselt, mitte otseselt. Ta oli alati India päritolu ja propageeris ainult India päritolu. Ma ei teadnud, et ta on mustanahaline, kuni mitu aastat tagasi selgus, et ta on mustanahaline ning nüüd tahab ta olla mustanahaline. Nii, et ma ei tea. Kas ta on indialane või mustanahaline," rääkis Trump.

Trump ütles, et austab nii mustanahalisi kui ka India päritolu naisi. "Ma pean lugu mõlematest, aga ta ilmselt mitte, sest ta oli kogu aeg indialane ja siis tegi järsu kannapöörde ja muutus mustanahaliseks. Ja ma arvan, et keegi peaks seda asja uurima," rääkis Trump.

Viimane Trumpi sõnavõtt andis märku, et Trump pigem ei proovigi riiki ühendada ja jätkab isiklikke rünnakuid oma poliitiliste rivaalide vastu. See viitab, et valimisvõitlus läheb tulevikus üha räpasemaks.

Harris on varem korduvalt öelnud, et on mustanahaline ning on oma juurte üle uhke. Harris kasvas üles mustanahalistes linnaosas Berkeleys, Californias. Ta on ka mustanahaliste tudengikorporatsiooni Alpha Kappa Alpha liige.

Harris kommenteeris kolmapäeval ka Trumpi viimast sõnavõttu ning mainis, et Trump on välja toonud oma vanad trikid, milleks on lõhestamine ja lugupidamatus.

"Ameerika inimesed väärivad paremat. Ameerika rahvas väärib juhti, kes räägib tõtt. Juhti, kes ei vasta faktidega silmitsi seistes vaenu ja vihaga," ütles Harris.

Trumpi vastuoluline sõnavõtt tekitas kohe tormi USA meedias. Ka Valge Maja pressijuht Karine Jean-Pierre mõistis Trumpi kommentaarid hukka ning ütles, et need olid solvavad.

Trump jätkas hiljem sotsiaalmeedias Harrise ründamist ning süüdistas meediat kallutatuses. Samas on Trump viimaste aastate jooksul suutnud oma populaarsust mustanahaliste valijate seas suurendada.

Paljud mustanahalised valijad on USA majanduse väljavaadete suhtes pessimistlikult meelestatud. Samuti pole nad rahul valitsuse piiripoliitikaga. Trump üritab seda ära kasutada ja on korduvalt välja toonud, et tema administratsiooni ajal jõudis mustanahaliste inimeste tööhõive rekordiliselt kõrgele tasemele.

Harris samas üritab enda selja taha koondada koalitsiooni, mille hulka kuuluvad mustanahalised, latiinod ja noored. Sama koalitsiooni abil suutis Joe Biden 2020. aastal Trumpi alistada.