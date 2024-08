Justiits- ja digiminister taotles 150 miljoni euro ulatuses kärpeerandit

Pakosta kirjutas rahandusminister Jürgen Ligile (Reformierakond) kirja, kus juhtis tähelepanu, et kolmel justiits- ja digivaldkonna asutusel on roll riigi julgeoleku tagamisel ning selle tõttu tuleks need riigieelarve kärpest välja arvata.

Kirjas märkis Pakosta, et vanglateenistuse panust sisejulgeoleku tagamisel pole arvesse võetud mittekärbitava julgeolekuvaldkonnana.

"Vanglateenistusel on lisaks tööle vanglasüsteemis selge roll meeleavalduste ohjamisel, monumentide eemaldamisel, sõjapõgenike registreerimisel ning igapäevasel koostööl uurimisasutustega siseministeeriumi ja rahandusministeeriumi valitsemisalas. Meie inimeste väljaõpped, eritehnika ja varustuse hanked toimuvad koos," kirjutas Pakosta.

Pakosta juhtis kirjas tähelepanu, et varasematel aastatel on riigieelarve strateegiaid ja arengukavasid koostades alati arvestatud nii Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi (EKEI) kui ka vanglateenistuse igapäevast panust ja neid koheldud võrdväärselt teiste sisejulgeolekut tagavate valdkondadega ning et ta taotleb selle praktika jätkumist.

Pakosta lisas, et peab üha kasvava küberjulgeoleku intsidentide arvu juures õigeks, et kärpest tehtaks erand ka kogu küberjulgeoleku valdkonnale majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas.

Justiitsministeeriumi siseturvalisuse valdkonna eelarve: vanglateenistus – ligi 82 miljonit eurot; Eesti Kohtuekspertiisi Instituut – ligi 11 miljonit eurot; riigi infosüsteemi amet – ligi 61 miljonit eurot.

Kokku soovib justiits- ja digiminister kärpeerandit 154 135 232 euro eest.