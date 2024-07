Venezuelas puhkesid vaidlusaluste valimiste järel meeleavaldused

Pealinnas Caracases puhkesid esmaspäeval mitmel pool meeleavaldused president Nicolas Maduro valimisvõidu vastu. Opositsioon vaidlustas valimistulemused ja üheksa Ladina-Ameerika riiki kutsusid üles hääli üle lugema.

Vabadus, vabadus! See valitsus kukub!" skandeerisid protestijad mitmes linnajaos.

Meeleavaldajad rebisid muu hulgas tänavapostidelt Maduro valimiskampaania plakateid ja põletasid need ära.

"See kukub, see kukub, see valitsus kukub!" karjusid protestijad sündmuskohal viibiva uudisteagentuuri AFP ajakirjaniku sõnul.

Paljudesse linnaosadesse lähetati suured politseijõud.

"Tundsin end jõuetuna. Läksin õue ja karjusin," rääkis üks elanik, kes pisarsilmil valetulemusi sarjas.

"Selle põhjuseks on rahulolematus," ütles teine linnaelanik meeleavalduste kohta kohta.

"Kus on viis miljonit inimest, kes tähistavad Maduro võitu?" karjus üks noormees oma korteriaknast.

Meeleavaldustel sai surma vähemalt üks inimene, teatas valitsusväline organisatsioon. Poliitvangide küsimustele spetsialiseerunud inimõigusühenduse Foro Penal juht Alfredo Romero kinnitas, et Yaracuy osariigi loodeosas hukkus inimene ja veel 46 vahistati valimisjärgsetel meeleavaldustel.

Venezuela opositsioon kinnitas varem päeval, et ei tunnusta president Maduro välja kuulutatud valimisvõitu ning väitis, et opositsiooni presidendikandidaat Edmundo Gonzalez Urrutia kogus 70 protsenti häältest ja mitte 44 protsenti, mida teatas keskvalimiskomisjon.

"Tahame öelda kogu Venezuelale ja maailmale, et Venezuelale on valitud uus president ja see on Edmundo Gonzalez Urrutia," ütles opositsioonijuht Maria Corina Machado.

"Meie võitsime," kinnitas Machado.

Venezuela teatas esmaspäeval, et kutsub tagasi oma diplomaatilise personali seitsmest Ladina-Ameerika riigist, mis seadsid samuti kahtluse alla president Maduro valimisvõidu.

Välisministeerium teatas avalduses, et lükkas tagasi Argentina, Tšiili, Costa Rica, Peruu, Panama, Dominikaani Vabariigi ja Uruguay valitsuse sekkumise riigi siseasjadesse ja sellega seoses tehtud avaldused.

Üheksa Ladina-Ameerika riiki kutsus esmaspäeval üle lugema Venezuela pühapäevastel presidendivalimistel antud hääled, mille puhul riigipeale lojaalne keskvalimiskomisjon andis võidu vasakpoolsele autoritaarsele presidendile Madurole. Valimistulemused seadsid kahtluse alla nii opositsioon ja ka rida riike eesotsas USA, Suurbritannia ja Euroopa Liiduga.

Ühendriikidel on tõsine mure, et Venezuela valimistulemused, mis tunnistasid võitjaks president Maduro, ei ole täpsed, ütles esmaspäeval USA välisminister Antony Blinken.

"Meil on tõsine mure, et välja kuulutatud tulemused ei peegelda Venezuela rahva tahet ega antud hääli," ütles Jaapanis visiidil viibiv Blinken.