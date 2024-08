Uus nädal algab hoovihmadega

Öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, võib olla äikest ja mitmel pool tekib udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning õhutemperatuur on 10 kuni 14, rannikul kuni 18 kraadi.

Hommikul kohatised hoovihmad jätkuvad ja võib veel olla ka udu. Tuul on nõrk ja muutlik ning õhusoe jääb vahemikku 14 kuni 18 kraadi.

Päeval sajab juba paljudes kohtades hoovihma ja kohati on äikest. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja on 18 kuni 23 kraadi.

Õhtu on vähese ja vahelduva pilvisusega. Paiguti sajab hoovihma ja endiselt püsib äikeseoht. Põhjakaare tuul pisut veel nõrgeneb, vaid saartel ja läänerannikul puhub kuni 8 meetrit sekundis. Ja sooja on kuni 20 kraadi.