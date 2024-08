Michal: Tallinn tehku enne haiglaehitust selgeks, mis on patsiendi kasu

Tallinn tehku osapooltega selgeks, mis on suur pilt ja patsiendi kasu, mida saab teha erasektoriga ning seejärel saab arutada, mis täpselt on see, milles Eesti jõukaim linn vajab riigi tuge, ütles peaminister Kristen Michal (Reformierakond) Tallinna Haigla rahastamise teemat kommenteerides.

"Tallinnas tuleb liita tervishoiuteenus patsiendi paremates huvides ning tervishoiutöötajatele heade tingimuste jaoks. Pealinna tervishoiureform ja arendus on tark teha koos Põhja-Eesti Regionaalhaigla, tervisekassaga, ministeeriumist pikemat vaadet saades ning erasektoriga koostöös. Selle soovituse andsin tasuta eelmisele linnavalitsusele, annan ka sellele," sõnas Michal ERR-ile saadetud kommentaaris.

"Majade remont, mittevajalike müük ja seejärel uute ehitamine saab olla tagajärg, kui tehakse ka lõpuks päriselt plaan eri asutuste liitmiseks. Kuidas ja kaugel sellega ollakse, pole avalikkuses kuulda," sõnas minister.

Michal nentis, et eelmise linnavalitsuse seda viga praegune ei peaks kordama, et alustab betoonivalust kui inimtegevuse munitsipaalsest katarsisest, alles seejärel arutades, miks ja kellele üldse seda betooni valada.

"Seega lühike soovitus, suhtudes heatahtlikult ja toetavalt plaani pakkuda pealinnas paremat tervishoiuteenust, et linn tehku osapooltega selgeks, mis on suur pilt ja patsiendi kasu, mida saab teha erasektoriga ning seejärel saab arutada, mis täpselt on see, milles Eesti jõukaim linn vajab riigi tuge," lausus Michal.

"Riigieelarve seisu on nii rahandus kui tervishoiuminister võimelised linnajuhtidele tutvustama, küll erinevas sõnastuses, aga seis sellest niipea ei muutu," lisas peaminister.

Tallinn kuulutas reedel välja Tallinna Haigla uue rahvusvahelise projekteerimishanke olukorras, kus riik ei anna mingit lubadust suurprojekti ehitamist omalt poolt finantseerida. Lasnamäe paepealsele rajatav uus meditsiinilinnak Tallinna Haigla võtaks üle praeguste Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaiglate kohustused.

Rahandusminister Jürgen Ligi kustutas esmaspäeval lootuse, et riik 300 miljoni ulatuses haiglaplaanile õla alla paneks. "Ma saan kohe öelda, et ei. /---/ Riigil seda vaba raha ei ole ja meditsiinis on tõsisemaid probleeme kui betoon," ütles rahandusminister AK-s.

Sellele vaatamata kinnitas Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) teisipäeval ERR-ile, et Tallinn liigub nii haigla projekteerimishanke kui ka finantsplaani väljatöötamisega edasi. Abilinnapea Karl Sander Kase ütles, et loodab, et endine Tallinna volikogu liige Michal toetab jätkuvalt Tallinna Haigla rajamist.

Tallinna Haigla projekti koguhind on ligikaudu 850 miljonit eurot ning seda Tallinn täies mahus ise katta ei suuda.