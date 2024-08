Ukraina sõjaväelased teatasid Kurskis Sudža linna enda kontrolli alla võtmisest

Ukraina armee alustas Venemaal Kurski oblastis pealetungi ja piirkonnas jätkuvad lahingud. Venemaa võimud teatasid, et Lipetski piirkonda tabas ulatuslik droonirünnak. Ukraina sõjaväelased teatasid, et võtsid Kurski oblastis Sudža linna enda kontrolli alla.

Oluline 9. augustil kell 19.45:

- Ukraina sõjaväelased teatasid Kurski oblastis Sudža linna enda kontrolli alla võtmisest;

- Venemaal Kurski oblastis jätkuvad lahingud;

- Venemaa viib Kurski oblastisse relvi ja sõdureid juurde;

- Rünnakus Ida-Ukraina kaubanduskeskusele sai surma 11 inimest;

- Moskva: Kurski oblasti haiglates on rohkem kui 50 kannatanut;

- Briti luure: Vene vägi ohustab Pokrovskit ja Toretskit;

- Venemaal asuvat Lipetski oblastit tabas droonirünnak;

- Sõrskõi ja Cavoli arutasid Ukraina õhutõrje tugevdamist.

Ukraina sõjaväelased teatasid Kurski oblastis Sudža linna enda kontrolli alla võtmisest

Ukraina relvajõudude 61. brigaadi sõjaväelased avaldasid reedel video, milles ütlevad, et Kurski oblastis olev Sudža linn on Ukraina kontrolli all, vahendas Unian.

Video on meedia teatel filmitud Sudža linnas.

"Linn on Ukraina relvajõudude kontrolli all. Linnas on rahulik, kõik majad on terved. Sudža linnas asuvat Gazpromi strateegilist rajatist kontrollib 61. eraldiseisva brigaadi 99. mehhaniseeritud pataljon," sõnas üks sõjaväelastest videos.

Ukrainian soldiers of 61st Brigade report that Sudzha, Kursk region, is under Ukrainian control pic.twitter.com/CvZpEaGjiQ — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) August 9, 2024

Venemaal Kurski oblastis jätkuvad lahingud

Ukraina armee alustas Venemaal Kurski oblastis pealetungi ja piirkonnas jätkuvad lahingud.

Veel pole täpselt selge, kui kaugele on Ukraina väed Kurski oblastis jõudnud. Mõttekoda ISW teatas neljapäeval oma sõjaülevaates, et Ukraina väed liikusid Kurski suunal edasi ja jõudsid 10 kilomeetri sügavusele oblastisse.

Rindearenguid jälgiva Deepstate analüütikud uuendasid kaarti ööl vastu reedet.

DeepState оновив карту, проаналізувавши бої в Курській області РФ https://t.co/jaRsPBS0Zu pic.twitter.com/lCpPtOgG4C — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 9, 2024

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles neljapäeval, et Venemaa tõi sõja tema riiki ja peaks tundma selle tagajärgi.

"Venemaa tõi sõja meie maale ja peaks tundma oma tegude tagajärgi," ütles Zelenski oma igaõhtuses pöördumises rahva poole, kuid ei viidanud otsesõnu Ukraina piiriülesele operatsioonile.

Venemaaga seotud Telegrami kanalid teatasid, et ööl vastu reedet toimusid Rõlski linnas suured plahvatused. Linn asub 125 kilomeetrit Kurski oblasti keskusest edelas.

Detailed video of a Russian military column near Rylsk which was targeted tonight. Dozens of Russian soldiers were killed during the transportation. https://t.co/gFNPNABAAS pic.twitter.com/ICwIPMhR72 — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) August 9, 2024

Meedias levivad veel väited, et Stepanovka külas toimus mitu plahvatust, vahendas The Kyiv Independent.

Venemaa viib Kurski oblastisse relvi ja sõdureid juurde

Venemaa teatas reedel, et viib Ukraina piirile Kurski oblastisse veel sõdureid ja relvi, et anda vastulöök neljandat päeva kestvale Ukraina üksuste sissetungile.

Venemaa viib Kurski Sudžanski rajooni armeeüksused mitmikraketiheitjatega BM-21 Grad, veetavate suurtükkide, tankide ning raskeveokitega Ural ja Kamaz, teatas kaitseministeerium riigimeedia vahendusel.

Moskva: Kurski oblasti haiglates on rohkem kui 50 kannatanut

Pärast Kurski oblastit tabanud pommitamist on haiglaravil 55 ohvrit, sealhulgas kaheksa last, väitis Venemaa tervishoiuminister Mihhail Muraško reedel ajakirjanikele.

"Kurski oblastis saI Ukraina rahvuslaste pommitamise käigus kannatada 55 inimest, nende hulgas kaheksa last," ütles Muraško.

Tema sõnul on 12 inimese seisund raske. Ambulatoorset abi osutati 20 kannatanule, sealhulgas kahele lapsele.

Muraško lisas, et reedel viidi veel kaks pommitamises vigastada saanud last ravile Moskvasse Venemaa kesklastekliinikusse.

Kurski oblastis jätkavad tööd tugevdatud kombineeritud meditsiinimeeskonnad. Abi osutamist koordineerib Venemaa tervishoiuministeeriumi katastroofimeditsiini föderaalkeskus. Ohvrid saavad kogu vajalikku arstiabi, rõhutas minister.

Venemaa eriolukordade ministeerium teatas reedel, et Ukraina relvajõudude rünnaku tõttu klassifitseeriti olukord Kurski oblastis föderaalseks hädaolukorraks.

Ukraina vägi hävitas Venemaal Lipetski sõjaväelennuvälja

Venemaa võimud teatasid, et Lipetski piirkonda tabas ulatuslik droonirünnak. Lipetski oblasti keskus jääb Ukrainast ligi 400 kilomeetri kaugusele, oblast piirneb ka Kurski oblastiga.

Lipetski oblasti kuberner Igor Artamonov väitis, et piirkonda tabas suur droonirünnak, toimus mitu plahvatust. Väidetavalt sai kahjustada ka kohalik energiataristu. Samal ajal teatasid kohalikud elanikud, et Lipetski lennuväljal toimusid võimsad plahvatused, vahendas Ukrainska Pravda.

Massive explosions coming from the Lipetsk air base after UAVs struck the area.



Local authorities have declared a state of emergency, residents of 4 settlements located near the airfield are being evacuated. Public transport in the city is not running.



Source: Astra pic.twitter.com/XiuwlRzroN — (((Tendar))) (@Tendar) August 9, 2024

Ka Vene uudisteagentuurid RIA Novosti ja TASS teatasid reede hommikul, et Lipetski oblastis asuval sõjaväelennuväljal puhkes tulekahju.

Hiljem teatas Ukraina relvajõudude peastaap, et riigi väed ründasid Lipetski sõjaväelennuvälja, tabades liugpomme hoidnud laohooneid ja hulka muid objekte.

"Täna öösel ründasid Ukraina kaitsejõud Lipetski lennuvälja (Lipetski oblast, Venemaa). Puhkes tulekahju ja täheldati mitut detonatsiooni. Teadaolevalt asuvad Lipetski lennuväljal Vene õhujõudude lennukid Su-34, Su-35 ja MiG-31. Tabamuste tulemusi selgitatakse," teatas peastaap.

Informeeritud allikas ütles agentuurile Interfax-Ukraina, et ööl vastu reedet andis Ukraina julgeolekuteenistus (SBU) koostöös Ukraina relvajõudude ja eriüksustega löögi Venemaa sõjaväelennuväljale Lipetsk-2. Allika sõnul asus seal mitukümmend hävituslennukit, helikopterit ja ka laod, kus hoiti rohkem kui 700 liugpommi.

Allikas märgib, et pärast Ukraina droonilööki toimus võimas plahvatus, mis põhjustas ahelplahvatuse ja olulises osas lennuväljast ulatusliku tulekahju.

Enamik Lipetsk-2 sõjaväelennuväljal paiknenud lennukitest ei jõudnud õhku tõusta," lisas allikas.

Rünnakus Ida-Ukraina kaubanduskeskusele sai surma 11 inimest

Venemaa rünnakus Kostjantõnivka kaubanduskeskusele Ida-Ukrainas sai surma vähemalt 11 ja vigastada 37 inimest, teatas Ukraina politsei.

"Kella 14.35 seisuga on teada 11 hukkunut ja 37 haavatut. Tabamuspaigas tegutsevad kõik päästeteenistused. Rusude all võib olla inimesi," edastas politsei sotsiaalmeedias.

Linn asub lähimatest Vene sõjaväe positsioonidest umbes 13 kilomeetri kaugusel ja jääb rünnakute alla pea iga päev.

President Volodõmõr Zelenski tõotas keskpäeval rahvarohkele ostukeskusele tehtud rünnaku eest kättemaksu. "Venemaa pannakse selle terrori eest vastutama," ütles ta sotsiaalmeediapostituses.

"Venelased tulistasid linna suurtükkidest ja tabasid supermarketit. See on järjekordne sihilik rünnak rahvarohkele kohale, venelaste järjekordne terroriakt," ütles Donetski oblasti kuberner Vadõm Filaškin sotsiaalmeedias.

Neljapäeval sai Kostjantõnivkas surma kaks inimest, lisas Filašin.

Briti luure: Vene vägi ohustab Pokrovskit ja Toretskit

Vene maavägi jätkab pealetungi rindejoone mitmes lõigus, saavutades taktikalist edu, Suurbritannia luure andmetel on Vene väe põhirõhk Donetski oblasti keskosas.

"Vene väe põhifookus on peaaegu kindlasti Donetski oblasti keskosas. Venemaa hiljutine edenemine on viinud praeguse rindejoone Pokrovski linnast ligikaudu 16 kilomeetri kaugusele. Pokrovsk on oluline logistikakeskus, mis toetab Ukraina operatsioone Donetski oblastis," nentis reedel Suurbritannia kaitseministeeriumi luureraport sotsiaalmeedias.

Lisaks jätkab Venemaa oma positsiooni tugevdamist New Yorgis ning Vene väe edasitung selles piirkonnas ohustab Toretskit.

"Venemaa tugineb jätkuvalt kulukatele jalaväerünnakutele, et järk-järgult Ukraina ala anastada," märkis luurerühm.

Sõrskõi ja Cavoli arutasid Ukraina õhutõrje tugevdamist

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi arutas telefonikõnes NATO Euroopa vägede ülemjuhataja kindral Christopher Cavoliga Ukraina õhutõrje tugevdamise küsimust, vahendas reedel meediakanal Ukrinform.

"Kavandame koostöösuundi aastateks 2024-2025. Hoolikas planeerimine läänepartnerite toel on vaenlase väljakurnamiseks kriitilise tähtsusega," rõhutas Sõrskõi.

"Tänasin kindralit antud sõjalise abi eest ja väljendasin meie põhivajadusi. Eriti seoses kaugmaavõimekuste ja nende laskemoonaga," seletas ülemjuhataja.

Eraldi tähelepanu pöörati õhukaitseväe tugevdamise küsimusele.

"Meie linnade ja kriitilise infrastruktuuri kaitse on oluline prioriteet," toonitas Sõrskõi.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga üle 1030 sõduri

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 588 540 (võrdlus eelmise päevaga +1030);

- tankid 8434 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 16 341 (+9);

- suurtükisüsteemid 16 536 (+49);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1142 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 916 (+2);

- lennukid 366 (+0);

- kopterid 327 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 13 325 (+32);

- tiibraketid 2424 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 22 371 (+86);

- laevad / paadid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2769 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.