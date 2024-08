Tallinn teeb esialgu Peterburi tee korda vaid osaliselt

Tallinn kuulutab augusti keskel välja ehitushanke Peterburi tee rekonstrueerimiseks. Juhul, kui hanget ei vaidlustata, saab abilinnapea Pärtel-Peeter Pere hinnangul remonttöödega alustada oktoobris.

Majaka ja Väike-Paala vahelise teelõigu uuendamine läheb linnale maksma 13 miljonit eurot. Ülejäänud tee remontimine sõltub linnaeelarve läbirääkimistest, ütles Pere.

13 miljonist eurost valdava osa ehk 12,6 miljonit katab linn, ülejäänu Tallinna Vesi ja Rail Baltic Estonia.

"Tegemist on suure projektiga. Võrreldes aga näiteks Vanasadama trammitee ehitusega, mis novembris lõpule jõuab, on see ainult umbes neljandik või isegi viiendik. Tegemist on suure tööga, aga mitte kindlasti suurimate seast, mida linn siin teinud või näinud on," ütles Pere.

Majaka ja Väike-Paala ristmike vahele jääv lõik võiks Pere sõnul valmida 2026. aasta sügiseks.

Seejärel asub linn Peterburi teel tegelema Mustakivi ristmiku ja Väo sõlme vahelise lõiguga. Seda, kas teelõik rekonstrueeritakse ehk tehakse terve tänav ümber või vaid remonditakse ehk lapitakse auke ja vahetatakse asfaldikate, otsustatab linn eelarvekõnelustel.

"Meil on tarvis seda arutada nüüd sügisel linnavalitsuses, sest tegemist on väga suure eelarvelise mõjuga projektiga," rääkis Pere. "Ning kas me otsustame teha selle täisrekonstruktsiooni, mille maksumus võib olla hinnanguliselt 20 miljonit või me piirdume remondiga mille maksumus võib olla kaks-kolm-neli miljonit eurot - sellised küsimused, kaasa arvatud too lõik, nende asjade üle me peamegi koos kolleegidega ja ametnikega sügisel aru pidama."

Samuti pole veel selge, mis saab Väike-Paala ja Mustakivi vahelisest lõigust.

Linn ehitab Majaka ja Väike-Paala vahelisele lõigule juurde ratta- ja kõnniteid, samuti ka haljastust. Piirkiirus jääb samaks ehk 50 km/h.