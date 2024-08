Wall Street teeb kaotusi tasa ja S&P 500 kerkis 2,3 protsenti

Maailma turge tabas esmaspäeval suur langus ning USA börs teeb nüüd hoogsalt kaotusi tasa. Börsiindeks S&P 500 kerkis lausa 2,3 protsenti, mis on viimase kahe aasta parim tulemus.

USA aktsiate tööstusindeks Dow Jones tõusis 1,8 protsenti, laiapõhjaline S&P 500 tõusis 2,3 protsenti ja tehnoloogiaindeks Nasdaq tõusis 2,9 protsent.

Wall Street on nüüd esmaspäeval toimunud suurest kukkumisest taastunud. Samal ajal on nõrgenenud ka jeeni kurss dollari suhtes, mis maandas finantsturgudel riske veelgi.

Investorid muretsevad ka üha vähem, et USA tööturg võib nõrgeneda. USA 10-aastaste võlakirjade tootlus kerkis 3,997 protsendini.

Kuigi USA majandus püsib endiselt tugevatel jalgadel, finantsturgude on olukord hea, siis on olemas ka märke, et tarbijad vähendavad hinnatõusu tõttu oma kulutusi. Tarbimisharjumuste muutumine kandub üle ka meelelahutussektorisse.

Meediafirma Warner Bros. Discovery teatas ligi 10 miljardi dollari suurusest kahjumist ning firma aktsia kukkus üheksa protsenti. Alates 2022. aasta aprillist on Warner Bros. Discovery aktsiad langenud ligi 70 protsenti.

Kolmapäeval teatas Warneri igipõline rivaal Disney, et firma meelahutusparkide äritegevust mõjutab "tarbijate nõudluse vähenemine". Disney aktsia langes toona ligi neli protsenti,