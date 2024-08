Väli: ma vaataksin hoolega, kuhu ukrainlased Kurski oblastis kaevuvad

Väli sõnul on raske hinnata kui kaugele Ukraina armee praeguseks Venemaal jõudnud on.

"Uudised Kurski oblastist on niivõrd segased. Räägitakse sellest, et on 11 asulat kätte saadud või liigutud edasi umbes 45 ruutkilomeetrit. Samas paar päeva hiljem räägitakse 250 ruutkilomeetrist. See, mida ukrainlased enda käes hoiavad, on väga palju diskuteeritav teema sõjablogijatel," lausus Väli.

Väli rõhutas, et kui Ukraina armee luuregrupp on liikunud 45 kilomeetrit põhja, ei tähenda, et seda ala ka kontrollitakse.

"Nüüd omapärane tähelepanek. Kui me üldiselt räägime, siis Ukrainlastel on õnnestunud juba kaks korda üllatada Vene Föderatsiooni. Vene relvajõud ei ole suutnud midagi vastu panna. Ja venelaste enda pealetung Donetskis endiselt on käimas. Pealöök on ikkagi Donetski suunas Tšassiv Jari, Pokrovski suunas. Ja venelastel on sinna Pokrovskisse veel 17 kilomeetrit minna. Võrdluseks - esimeste päevadega Ukraina juba Kurskis tegelikult peaaegu, et saavutas selle, mille venelased on seal donetski oblastis poole aasta 500 meetri kaupa päevas läbi roomanud," rääkis Väli.

"Ukrainlastele selline reidi taktika ei ole võõras ja kui me vaatame, mis on siin toimunud selle aasta esimesel poolaastal, siis nad on oma nende väikeste reididega kogu aeg kombanud seda põhjapiiri," lisas ta.

Taktikalisel tasemel on Väli sõnul ukrainlastel selge eesmärk venelaste sidumine ning neile suurte probleemide tekitamine. "See on neil taktikalisel tasemel suurepäraselt saavutatud. Ja ka operatsioonilisel ja strateegilisel tasemel. Psühholoogiline efekt, mis on saavutatud, et ukrainlaste enda võitlusvaim on tõusnud. Teiseltpoolt on Venemaa Föderatsioon täiesti hämmingus," sõnas Väli.

"See kõik viitab sellele, et juhtimise osas, koostöö osas, üllatuse osas, kõikides nendes sõjapidamise põhimõtetes on ukrainlased vähemalt Kurski suunal mäekõrguselt venelastest üle," ütles ta.

"Ettevalmistus, mis oli tehtud, oli niivõrd hea, et Rosgvardia ja siseministeeriumi valitsusala laod lasti HIMARS-itega esimestel päevadel puruks. Lisaks see, millele Vene Föderatsioon alati toetub, ehk tugev elektrooniline sõda, ka need suudeti neutraliseerida. Minu hinnang on, et venelastel on seal juhtimise osas tõeline kaos. Sinna üritatakse nüüd koondada kõike seda, mida on veel koondada," lausus Väli.

Väli rääkis, et Ukraina eesmärk võib olla tõmmata venelaste pressi Donetski oblastist ära.

Väli sõnul on tuvastatud ühe pataljoni ära toomine. Üksuste liigutamine võtab Väi sõnul aga küllalt kaua aega.

"See võimaldab ukrainlastel näidata, et nad on võimelised ka lääne tehnika ja lääne koolkonna mõtteviisiga saavutama väga suurt edu."

Väli on skeptiline, et ukrainlaste eesmärk võiks olla näiteks Kurski tuumajaama hõivamine.

"Kui see rinne liiga kaugele läheb, siis tähendab see seda, et sa pead hakkama oma suurtükiüksusi juba vastase territooriumile viima, mis on väga halb, sest silmi ja kõrvu on rohkem ja neid on raskem kontrollida. Sa pead looma mingi logistilise baasi. Ma arvan, et ukrainlased võivad olla üllatunud selles oma nupuvõttest. Ma loodan, et neil on ka vastavad plaanid," rääkis Väli.

"Ma loodan, et poliitikud ei seda sõjameeste sõdimist ja ei püstita sõjameestele ülesandeid, mida ei ole võimalik täita. Operatsioonitempot ei ole võimalik kogu aeg ülal hoida, kuskil ühel hetkel logistilised liinid ei võimalda seda operatsiooni toetada ja säärasel juhul on vaja hakata kaevuma. Mina vaataksin hoolega, kuhu ukrainlased kaevuvad, sest see on see ala, mida nad tahavad hoida," ütles ta veel.