Ülevaade: millised teetööd Tallinnas valmivad 1. septembriks

ERR tegi ülevaate, millised suuremad teetööd lõppevad Tallinnas kooliaasta alguseks ning millised jätkuvad või algavad peale 1. septembrit.

Vanasadama trammitee

Teist aastat on Tallinna kesklinnas käimas Vanasadama trammitee ehitus, mille tõttu on kinni olnud mitu olulist kesklinna ristmikku ja tänavat.

Augusti lõpu seisuga jääb veel mõneks kuuks suletuks osa Laikmaa tänavast, mis peaks liiklusele avatama oktoobris. Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti ehituse osakonna juhataja Randar Jõesaar ütles ERR-ile, et lisaks jäävad autoliiklusele suletuks Hobujaama ja Kuunari tänav.

"Ülejäänud Vanasadama trammi ehitustöödega hõlmatud aladel taastub tavapärane liiklus 1. septembriks. Vähesel määral esineb jalakäijate ümbersuunamisi ning valdavalt saab liikuda uutel kõnniteedel," lausus ta.

Uus trammiliin avatakse koos uue aasta saabumisega.

Teeremont-tööd Tallinnas Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Tondi ülesõidu ümberehitus

Ka Tondil toimuvad teist aastat suured ehitustööd, et ehitada raudtee ülesõit kahetasandiliseks. Tööd kestavad selle aasta lõpuni. Kui tööd valmis, hakkavad autod sõitma raudtee alt, uueks ehitatakse ka suur osa Kotka tänavast ning väiksem osa Tondi tänavast.

Autoliiklusele jääb Tondi ülesõit suletuks oktoobri alguseni. Trammiliiklus Tondi lõpp-peatusesse taastati augusti alguses.

Teeremont-tööd Tallinnas Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Liivalaia-Tartu maantee ristmik, Lastekodu tänav

Sarnaselt eelmise aastaga on osaliselt suletud Liivalaia ja Tartu maantee ristmik, kus tänavu toimuvad sademevee eelvoolu, kaugjahutuse ja veesüsteemi uuendamise tööd.

Ristmikul lõppevad praeguse seisuga tööd 31. augustiks, mil ristmik täies ulatuses taas liiklusele avatakse.

Teeremont-tööd Tallinnas Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Lastekodu tänava remont aga alles algas. Tänav rekonstrueeritakse kogupikkuses, Liivalaia tänavast kuni Masina tänavani ning lisaks Masina tänava lõik Lastekodu tänavast Tartu maanteeni. Pärast remonti saab tänaval olema piirkiirus 30 km/h ning liikluse rahustamiseks rakendatakse teisigi meetmeid, nagu tõstetud ristmikud, kitsad sõidurajad ning minimaalse suurusega pöörderaadiused.

Teeremont-tööd Tallinnas Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Kaarli puiestee

Kaarli puiesteel toimuvad bussipeatuste rekonstrueerimistööd, mis tuli juuli teises pooles paariks nädalaks peatada, sest kaevamistöödega tuli välja 17. sajandist pärit Püha Barbara kalmistu massihaud.

Enne leidu oli plaanitud, et sõidutee avatakse täies laiuses liiklusele taas 30. augustil. Haljastustööd ja ja kõnniteede sillutustööd aga kestavad oktoobri keskpaigani.

Nüüd on selge, et augusti lõpuks tööde nihkumise tõttu kõike valmis ei jõuta. Jõesaare sõnul arvestatakse praegu kolmenädalase tähtaja nihkega.

"Korrigeeritud ajagraafik on koostamisel. Liiklusvalmidus saavutatakse septembri teises pooles," ütles ta.

Teeremont-tööd Tallinnas Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Peterburi tee

Tallinn plaanib sel sügisel alustada ka pikalt kavandatud Peterburi tee rekonstrueerimistöödega. Esialgu soovitakse ümber ehitada lõik Majaka tänavast Väike-Paala tänavani. Kui ehitushankega läheb kõik ootuspäraselt, siis alustatakse töödega oktoobris, on öelnud Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere.

Jõesaar kinnitas, et töödega on plaanis alustada ning et liikluspiirangutega peab arvestama. "Sellel aastal toimuvad veel suuremad sulgemised Peterburi ja Majaka tänava ristmiku piirkonnas. Täpsem aeg on veel täpsustamisel," ütles ta.

Teeremont-tööd Tallinnas Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Sossi mägi

Tartu maanteel Sossi mäel toimuvad trassitööd, millega rajatakse uus jahutustorustik. Tööde lõpptähtaeg on 10. september, tavapärane autoliiklus peaks aga taastuma juba augusti keskpaigast.

Teeremont-tööd Tallinnas Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Kadaka viadukt

Juulis algasid Kadaka puiesteel ehitustööd, millega rajatakse halvas seisus maasilla asemele uus viadukt.

Viadukt tehakse aasta lõpus liiklusele küll lahti, kuid kevadel jätkuvad seal tööd. Liiklejatel on kannatust vaja, sest tööde tähtaeg on 2026. aasta veebruar.

Ehitustööde ajaks suleti liiklusele Kadaka puiestee lõik Kalda tänava ja Tähetorni ristmiku vahel, Kadaka viadukt on suletud nii sõidukitele kui ka jalakäijatele. Nõmmelt Mustamäele liikudes soovitatakse jalakäijatel kasutada Tammepärja, Särje ja Tähetorni tänavat. Autoga liiklejad saavad ümbersõiduks Nõmmel kasutada Pärnu maantee ja Vääna tänavat ning Kadaka puiestee piirkonnas Õitse ja Kalda tänavat.