Trump nimetas Muskile antud intervjuus Zelenskit suureks aumeheks

Üle kahe tunni kestnud vestlus algas ebakindlalt, sest tehnilised probleemid põhjustasid umbes 40-minutilise viivituse. Alustades eelmise kuu mõrvakatse ülevaatega, rääkis Trump pika monoloogina oma vastastest Valge Maja võidujooksus, immigratsioonist, inflatsioonist, korrakaitsest, põllumajandusest, suhetest maailma erinevate diktaatoritega ja tuumasõja ohust.

Trump ei läinud kaasa, kui Musk üritas teda õhutada ründama Brüsselit sõnavabaduse teemal.

Viidates Euroopa Liidu voliniku Thierry Bretoni Muskile saadetud kirjale, mis avaldati enne intervjuud ja mis tuletas X-i omanikule meelde EL-i reegleid vihakõne kohta, ütles Musk Trumpile: "On palju katseid tsensuuri teostada ja seda isegi ameeriklaste suhtes teistest riikidest. Mida sa sellest arvad?"

Trump ei läinud õnge, vaid rääkis USA kaubandusdefitsiidist EL-iga, öeldes, et EL kasutab USA-d kaubanduses ära. "Nad pole nii karmid kui Hiina, aga nad on halvad," lausus Trump.

Seejärel pöördus Trump tagasi oma lemmikteema juurde, milleks on EL-i kulutused Ukraina abistamisele võrreldes USA kulutustega — kuid selle asemel, et lubada USA abi kärpida, näis ta soovivat, et EL suurendaks oma panust.

"Ma küsin, miks te ei võrdsusta? Miks nad ei maksa seda, mida meie maksame?" ütles Trump Muskile. "Miks maksab USA ebaproportsionaalselt rohkem Euroopa kaitseks kui Euroopa ise? See ei ole loogiline. See on ebaõiglane ja seda tuleb käsitleda."

"Kui rääkida kulude kärpimisest, kokkuhoiust ja kõigest muust, siis ausalt öeldes pole kedagi, kes tunneks Ukraina olukorra pärast end halvemini kui mina, sest ma tean, et seda poleks kunagi pidanud juhtunuma. Ma tunnen Zelenskit. Ta oli aumees, sest kui nad tulid selle Venemaa pettusega, siis mul oli temaga telefonikõne, see oli täiuslik telefonikõne," rääkis Trump viidates süüdistustele, mille kohaselt püüdis ta mõjutada 2020. aasta valimisi, survestades Ukraina liidrit uurima praegust presidenti Joe Bidenit ja tema poega Hunterit.

Kuid Trump suutis keskenduda ka USA-d vaevavatele probleemidele, eriti inflatsioonile, ning vältis selliste provokatiivsete ja vastuoluliste kommentaaride tegemist, mis on varem tema avalikke esinemisi vürtsitanud.

"Valimised on tulekul ja inimesed tahavad kuulda majandusest. Toidu hinnad on tõusnud... ja see rumal administratsioon lasi sellel juhtuda," ütles Trump. "See on häbiväärne ja minu arvates on see asi, mis inimesi kõige rohkem huvitab."

Endine president ründas demokraatide presidendikandidaati ja praegust asepresidenti Kamala Harrist kui San Francisco liberaali, kes on muutnud oma seisukohti sellistes küsimustes nagu kildanafta ja politsei rahastuse vähendamine. Ta väitis, et kui Harris novembris presidendiks valitakse, pöördub ta tagasi liberaalsemate seisukohtade juurde.

Trump ründas ka Harrise kampaaniakaaslast Minnesota kuberneri Tim Walzi, kes allkirjastas seaduse, mis nõuab, et koolid pakuksid tasuta menstruatsioonitarbeid kõikidesse avalike koolide tualettruumidesse.

Musk, kes on selgelt väljendanud oma toetust Trumpile, pakkus pidevalt oma lahendusi teatud poliitikaküsimustele või püüdis veenda endist presidenti oma seisukohtadega nõustuma.