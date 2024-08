Kindlustusfirmad saavad siiani Tartu uputusest tekkinud kahjude teateid

ERGO kindlustusfirma poolt registreeritud kahjujuhtumeid on kokku 26 ja nende kogusumma on 47 000 eurot. "Tegemist on väga esialgse kahju suurusega," selgitas ERGO kahjukäsitlusvaldkonna juht Caterina Lepvalts

If Kindlustusse on Tartu uputusega seoses laekunud viis kaskokindlustuse juhtumit. Varakahjudest on firmani praegu jõudnud 29 teavitust.

PZU Kindlustus täpset kahjude numbrit ei avaldanud, sest siiani lisandub firmale kahjuteateid. Ka teisipäeval sai ettevõte teate hoone üleujutuse kohta.

"Kinnisvara puhul on kahjud peamiselt seotud vee tungimisega hoonesse läbi kanalisatsiooni," selgitas If Kindlustusfirma varakahjude grupijuht Lauri Nõu.

ERGO kindlustust on teavitatud mitmest juhtumist, kus vesi on voolanud üleujutuse tõttu keldrisse.

Majade veekahjude puhul mängib kindlustuse menetlusaja pikkuses olulist rolli ka kuivamisprotsess. PZU Kindlustuse varakahjude grupi juht Marge Habakukk nentis, et enne konstruktsioonide täielikku kuivamist ei ole võimalik alustada remonditöid.

"Varakahjude puhul jõuame otsuseni tavapäraselt kahe nädala jooksul, keerukamatel juhtumitel kuni kuu jooksul," selgitas Nõu varakahju menetluste pikkust.

PZU Kindlustusele 13.augustil saabunud uputuse kahjuteade Autor/allikas: PZU Kindlustus

PZU Kindlustuse sõidukikahjude grupi juht Teet Järv ütles, et sõidukikahjude suurimaks probleemiks on vee alla jäänud sõidukid maa-alustes garaažides või muudes madalamates piirkondades, kuhu vesi koguneb.

"Sõidukikahjude puhul on enamasti juhtumiks pargitud sõiduki jäämine üleujutuse kätte," märkis uputuse kahjude kohta If Kindlustuse sõidukikahjude grupijuht Taavi Kruus.

Sõiduki taastamise protsess veekahjustustest võib Järve sõnul osutuda keskmisest ajamahukamaks. Samas tõi ta esile, et sõidukikahjude menetlusaeg ei erine oluliselt tavapärasest kahjumenetlusest, kuigi see võib kauem võtta. If Kindlustus menetleb näiteks autode veekahjustusi umbes 1–2 nädalat.

Sõidukite kahjud varieeruvad, kuid jäävad kindlustusfirmade sõnul enamasti mõne tuhande euro juurde. Varakahjude puhul tõi Nõu välja, et suurim If Kindlustuse kahjusumma on ületamas 20 000 eurot. "Varakahjude osas selguvad kahjude suurused, laias laastus võib aga öelda, et kahjud jäävad ligikaudu 100 000 euro juurde," kirjutas ta.

Kruus sõnas, et üleujutustega seotud sõidukikahjud juhtuvad Tartus üldiselt suviti. "Ei saa öelda, et selliseid kahjusid varem ei oleks olnud. Tihti tuleb kevadeti rohkem ette selliseid juhtumeid," ütles Nõu varakahjude kohta.

PZU Kindlustuse andmetel on kahjud olnud kõige suuremad Tartu kesklinna piirkonnas.

Üleujutuse kaitsepoliisi puudumisel või kahju asjaolude tingimustele mittevastamise tõttu saab kindlustusfirma hüvitise nõude tagasi lükata. "Autode puhul on tähtis teada, et autojuht ei tohi ise sügavasse vette sõita," nentis Kruus kahjunõuete kohta.