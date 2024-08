Vastasseis USA asepresidendikandidaatide vahel teravneb

USA demokraatide asepresidendikandidaat Tim Walz vastas vabariiklaste vastaskandidaadi J.D. Vance´i torkele, justkui oleks Minnesota kuberner Walz lahkunud sõjaväest, et vältida Iraaki missioonile saatmist.

Walzi sõjaväekarjäär sattus möödunud nädalal suure tähelepanu alla, kui vabariiklaste asepresidendikandidaat J.D. Vance väitis, et rahvuskaardis teeninud Walz on oma sõjaväelise tausta suhtes olnud ebasiiras. Iraagis teeninud Vance sõnas, et Walz läks pensionile, et missioonile saatmist vältida.

Teisipäeval Los Angeleses kõnet pidanud Walz vastas Vance´i rünnakule, öeldes, et teenis uhkusega rahvuskaardis 24 aastat, misjärel lahkus, et kandideerida USA kongressi.

Minnesota kuberner lisas, et ühegi veterani teenistust ei tohiks seada kahtluse alla. "Ütlen seda uuesti ja nii selgelt kui võimalik. Olen uhke oma teenistuse üle selle riigi heaks ja arvan, et teise inimese teenistuslugu ei tohiks kunagi halvustada," sõnas Walz.

Minnesota kuberner lisas, et kõigile julgetele, kes on selga tõmmanud USA relvajõudude vormiriietuse, on tal ainult üks sõnum: aitäh teenistuse ja ohverduse eest.

Pärast kõnet kirjutas J.D. Vance sotsiaalmeediaplatvormil X, et tänab Tim Walzi teenistuse eest, kuid lisas, et viimane poleks tohtinud oma teenistuse kohta valetada.

Vance viitas aastatetagusele väljaütlemisele, kus Walzi sõnavõtust võis välja lugeda nagu ta oleks käinud lahinguväljal. Kampaaniameeskonna pressitiim tunnistas möödunud nädalal, et Walzi toonane sõnavõtt oli eksitav.

Minnesota kuberneri teisipäevane kõne oli suunatud aga ametiühinguliikmetele, kes on novembris toimuvate valimiste eel oluliseks sihtrühmaks, mistõttu keskendus ta oma 20-minutilises kõne suuresti Ameerika Ühendriikide töölisklassile.

Walz sõnas, et tugevad ametiühingud võrduvad tugevama Ameerikaga. Ta lisas, et vabariiklaste kandidaadid ei tea töölisklassist aga midagi.

"Donald Trump ja J.D. Vance näevad maailma väga erinevalt kui meie. Ainus, mida need tüübid töötavate inimeste kohta teavad, on see, kuidas neid ära kasutada," lausus Walz.

Oma kõnedes on töölisklassile keskendunud ka demokraatide presidendikandidaat Kamala Harris, kes tegi ettepaneku tõsta miinimumpalka ja kaotada teenindus- ja hotellindustöötajate jootraha maksud.

Sarnase lubadusega tuli vabariiklane Donald Trump avalikuks aga juba suve alguses.