Demokraadid üritavad Harrise tuules säilitada USA senatis enamuse

Senati enamuse juht Chuck Schumer avaldas hiljuti lootust, et demokraadid mitte ainult ei säilita enamust senatis, vaid suudavad isegi kohti juurde saada.

Praegu kuulub demokraatidele senatis 51 kohta, vabariiklastel on 49 kohta. Schumer rääkis, et partei pink on pikk ning erakond on novembris konkurentsivõimeline.

2024. aastal läheb jagamisele 34 senatikohta. 23 nendest kohtadest kuulub praegu demokraatidele, nendest ligi kaheksa koha saatus on praegu lahtine. Vabariiklased peavad kaitsma ainult 11 kohta, kõik asuvad osariikides, kus Trump võitis 2020. aastal. Vabariiklased loodavad nüüd edu saavutada veel Arizonas, Michiganis, Nevadas, Pennsylvanias ja Wisconsinis. Tegemist on kaalukeeleosariikidega, kus valimiste saatus kõigub noateral.

Kontroll senati üle paneb ka paika, kas Valge Maja saab vastu võtta õigusakte ning kinnitada ametisse kohtunikke ja teisi ametnikke.

Seetõttu üritavad ka vabariiklased senatisse pööret tuua. Vabariiklased eeldavad, et tänu Joe Manchini pensionile jäämisega saavad nad endale Lääne-Virginia senatikoha. Samuti vaatavad vabariiklased Montana osariigi poole, kus Trump suutis 2020. aastal Bideni alistada. Samuti kiikavad vabariiklased veel Ohio poole, kus samuti Trump suutis 2020. aastal Bideni alistada.

Demokraadist Montana senaatorile Jon Testerile heitis kinda vabariiklasest erusõjaväelane Tim Sheehy. Ohios üritab vabariiklasest automüüja Bernie Moreno demokraadist senaatorit Sherrod Browni kohalt kangutada. Demokraat Brown on avaldanud toetust Harrisele, Tester pole veel seda teinud.

Kui Trump peaks novembris valimised võitma, siis vabariiklased peavad enamuse saavutamiseks saama juurde ainult ühe koha. Mõlemale parteile kuuluks siis 50 kohta, kuid määravaks saaks siis vabariiklasest asepresidendi hääl. Kui Harris valimised võidab, peavad vabariiklased saama juurde kaks kohta.

Vabariiklasest senaator Ted Cruz hoiatas siiski, et tema kodupartei peab Harrisega kaasnevat uut demokraatide entusiasmi tõsiselt võtma, vahendas The Wall Street Journal.

"Ma olen öelnud, et sellest tuleb tõsine võidujooks. Ja ma muretsen, et vabariiklased on liiga enesekindlad. Ma arvan, et me ei peaks seda olema. Panused on liiga kõrged, et siin midagi enesestmõistetavana võtta," ütles Cruz.

Schumer ise võrdleb praegust seisu 2022. aastaga, mil eeldati samuti, et vabariiklased võtavad senatis enamuse.

"Kaks aastat tagasi ütlesid kõik, et demokraadid kaotavad neli või viis kohta," rääkis Schumer.