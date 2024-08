Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm siirdub erasektorisse

Augusti lõpus kaitseministeeriumi kantsleri kohalt lahkuv Kusti Salm ütles ERR-ile, et uus ametikoht on tal pigem erasektoris, kuid kindlasti kaitsevaldkonnas.

Salm teatas juunis, et lahkub suve lõpus omal soovil kaitseministeeriumi kantsleri ametist. Täpsemalt lahkub Salm ministeeriumist koos augusti lõppemisega.

Uue ametikoha kohta ütles Salm ERR-ile, et peale lahkumist saab kõik selgemaks, kuid uus amet saab olema mitte riigi teenistuses, vaid ettevõtluses.

"Praegu tundub küll nii. Kuigi riigi poolt on tulnud ka pakkumisi," lausus ta.

Ka ettevõtluses jääb Salm seotuks kaitsevaldkonnaga. "Kaitsevaldkonnaga ikka – seda ma oskan, seda ma olen teinud ja sellesse ma usun," lausus ta.

Juunis kantsleri ametist lahkumisest teatanud Salm ütles toona põhjuseks, et Eesti pole teinud hädavajalikke otsuseid riigi laskemoonavaru suurendamiseks.

Salm ütles siis, et tema ja toonane kaitseväe juhataja Martin Herem on teinud korduvalt ettepanekuid Eesti kriitilise laskemoonavaru puudujäägi likvideerimiseks.

"Paraku on Eesti täna olukorras, kus see otsus on tegemata. Ma pean kahetsusega tunnistama, et ma ei pea seda õigeks. Et neid asju avalikult sellisena välja öelda, olen otsustanud ametist lahkuda," sõnas Salm.

Salm on olnud kaitseministeeriumi kantsler 2021. aasta 17. maist. Kantsleri ametiaeg on viis aastat ehk Salm on olnud ametis veidi üle kolme aasta.