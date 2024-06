Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm lahkub ametist

Salm on olnud kaitseministeeriumi kantsler 2021. aasta 17. maist. Kantsleri ametiaeg on viis aastat ehk Salm on olnud ametis veidi üle kolme aasta.

"Viimased kolm aastat on olnud teguderohke aeg. Eeskätt olen tänulik oma meeskonnale nii ministeeriumis, kaitseväes, Kaitseliidus, riigi kaitseinvesteeringute keskuses, kaitseressursside ametis, välisluureametis kui ka Eesti sõjamuuseumis. Riigikaitset arendab üle aegade kõige tugevam meeskond. Mul on olnud ka harukordne au töötada koos peaminister Kaja Kallasega, kes on olnud nii NATO kui ka Euroopa kaitsepoliitika rahvusvahelise kaaluga eestvedaja. Ühtlasi soovin tänada Kalle Laanetit ja Hanno Pevkurit, kes kaitseministritena andsid mulle võimaluse kantslerina riigikaitse arendamisse panustada," ütles Kusti Salm.

Vaja on 1,6 miljardit eurot laskemoona jaoks

Salmi sõnul on Kaja Kallase valitsused teinud riigikaitsest oma selge prioriteedi ja riigikaitsekulud on tänu sellele kasvanud.

"Täna liigub Venemaa oma sõjamasina arendamisel kiiremini kui Eesti koos liitlastega suudab sellele vastata. Minu hinnangul vajame lähiajal julgeolekut pikaajaliselt mõjutavaid poliitilisi otsuseid, eeskätt 1,6 miljardi euro eest investeeringuid kriitilise laskemoonapuudujäägi likvideerimiseks," vihjas Salm ka rahulolematusele kaitsevaldkonna rahastusega.

Kaitseminister Hanno Pevkur ütles ERR-ile, et tal on kahju, et Salm on otsustanud kantsleri kohalt lahkuda.

"Ta on teinud kantslerina mitte ainult Eestis, vaid ka rahvusvaheliselt suurepärast tööd. Hindan ja austan tema panust riigikaitse tugevdamisse väga kõrgelt. Samamoodi austan tema valikut liikuda edasi. Soovin talle parimat ja usun, et ta on ka tulevikus valmis panustama oma teadmistega Eesti riigikaitsesse," ütles Pevkur.

Enne kantsleri ametit töötas Salm kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) direktorina. Tänavu 9. mail valiti Salm aasta eurooplaseks.

Salmile on omistatud Valgetähe IV klassi teenetemärk, kaitseministeeriumi kolmanda klassi teeneterist ja kaitseväe juhataja poolt riigikaitseliste teenete eest kaitseväe teeneterist. Olulise isikliku panuse eest Ukraina abistamisse on kantsler Salmi autasustatud Ukraina riikliku ordeni II järgu ning Ukraina kaitseministeeriumi teeneteristiga.

Ka kaitseväe juhataja kindral Martin Herem otsustas tegevteenistusest lahkuda enne ametiaja lõppu 2025. aasta detsembris ja lahkub ametist juba 30. juunil. Tema asemel saab kaitseväe juhiks brigaadikindral Andrus Merilo.