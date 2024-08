Verekeskus kolis Tallinnas tagasi uuendatud hoonesse Ädala tänaval

Verekeskuse Ädala tänava hoone rekonstrueerimine kestis peaaegu kaks aastat ja läks maksma ligi 10 miljonit eurot.

Võrreldes ajutise, Estonia puiesteel asunud pinnaga on Ädala tänava Verekeskus suurem nii ruutmeetritelt kui ka vereloovutuskohtade arvu poolest.

Kuigi siiani on haiglate veresoovid kõik täidetud, on siiski kõikide veregruppide doonorid väga oodatud. Täisvere- ja afereesidoonorid saavad verd annetada alates kolmapäevast nii Ädala tänaval kui ka Ülemiste doonorikeskuses.

"Maja on saanud täiesti uue ilme, fassaadi, kõik tehnolahendus on uus, kanalisatsioon, küttesüsteem, ventilatsioon, varugeneraator. Loomulikult ruumilahendus on täiesti uus, töövoogu toetav. Kindlasti see sisekujundus peaks olema hubane, õdus, doonoritele meelepärane. Doonorite ooteala on avar, meeldiv ja ka siin vereloovutusalal on piisavalt ruumi nii afereesidele kui ka täisvereloovutusele," rääkis Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskuse juhataja Ave Lellep.