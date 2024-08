Läti ja Leedu saadavad Euroopa Komisjoni ekspeaministrid Dombrovskise ja Kubiliuse

Läti valitsus otsustas juba päev pärast 9. juuni Euroopa Parlamendi valimisi, et esitab Dombrovskise, kes on juba kaks ametiaega Euroopa Komisjonis töötanud, uuesti voliniku kandidaadiks. Seepeale teatas europarlamenti kandideerinud Dombrovskis, et loobub oma mandaadist Euroopa Parlamendis, teatas Läti rahvusringhääling.

Väljaanne Politico kirjutas 11. juunil, et nii Brüsselis kui ka Riias kõrgelt hinnatud Dombrovskis, kes täidab praegu tööd lõpetavas Euroopa Komisjoni koosseisus juhtiva asepresidendi ja kaubandusvoliniku kohta, on tuntud oma väga põhjalike majandusteadmiste poolest ja samas ka hinnatud juht. Kuuldavasti pole ta aga enam huvitatud mõjuvõimsast kaubandusportfellist, vaid soovib Ukraina ülesehitamisega seotud rolli, mis puudutaks küsimusi, kuidas rahastada Ukraina eelarvet, kaitsevajadusi ja ülesehitustööd, märkis Politico.

Dobrovskis oli aastatel 2002–2004 Läti rahandusminister ja aastatel 2009–2014 Läti peaminister.

Leedus ei saanud Landsbergist presidendi heakskiitu

Leedus võttis aga kõigile võimukeskustele sobiva volinikukandidaadi leidmine rohkem aega. Kui alguses peeti sellele kohale tõenäoliseks välisminister Gabrielius Landsbergist, siis pärast seda, kui president Gitanas Nauseda lükkas tema kandidatuuri tagasi, pidi koalitsioon otsima uue kandidaadi.

Esmaspäeval teataski Euroopa Parlamendi liige ja endine peaminister Kubilius, et nõustus Euroopa Komisjoni (EK) volinikuks kandideerima.

Presidendi nõunik Frederikas Jansonas ütles esmaspäeval BNS-ile, et president kiitis Kubiliuse kandidatuuri heaks.

Leedu seaduste kohasel esitab volinikukandidaadi valitsus ning selle peavad heaks kiitma nii president kui seim.

Esimest korda 2019. aastal Euroopa Parlamenti valitud Kubilius valiti tänavu tagasi teiseks ametiajaks. Ta kuulub paremtsentristlikku Euroopa Rahvapartei fraktsiooni.

Kubilius pooldab tihedamaid sidemeid EL-i ja idapartnerlusriikide vahel, suuremat toetust Venemaa rünnaku all olevale Ukrainale ja karmimat suhtumist Kremlisse.

Kubilius oli Leedu valitsusjuht 3. novembrist 1999 kuni 26. oktoobrini 2000 ja uuesti 9. detsembrist 2008 kuni 13. detsembrini 2012.