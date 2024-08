Harris lubas olla kõigi ameeriklaste president

"Ma tean, et täna õhtul vaatavad meid inimesed erinevate poliitiliste vaadetega. Ja ma tahan kinnitada, et te teaksite: ma luban olla kõigi ameeriklaste president," ütles Harris.

"Minust saab president, kes ühendab meid meie kõrgeimate püüdluste ümber. President, kes juhib ja kuulab," lubas poliitik.

Samuti lubas ta olla president, kes on realistlik ja praktiline. Harris lubas tagada, et USA-l on alati maailma võimsaim armee. Samuti võttis ta ametlikult vastu presidendikandidaadi nominatsiooni, vahendas The Wall Street Journal.

Harrise sõnul on Iisraelil olemas õigus end kaitsta, kuid tõi välja ka Gaza elanike kannatused. Tema sõnul töötab Bideni administratsioon relvarahu nimel, et Iisrael oleks turvaline, pantvangid vabastataks. Samuti tõi ta välja, et palestiinlastel on õigus vabadusele ja enesemääramisele.

Rääkides Venemaa sissetungist Ukrainasse, märkis Harris, et seisab presidendina tugevalt Ukraina ja NATO liitlaste kõrval.

Harris kulutas suure osa kõnest oma vabariiklasest rivaali Donald Trumpi sarjamiseks, keda süüdistas muu hulgas kavas hävitada haridus-, tervishoiu ja sotsiaaltoetuste programmid.

Harrise sõnul ei võitle Trump keskklassi huvide eest nagu ta ise väidab, vaid ajab taga ainult oma isiklikku kasu. Asepresident hoiatas ühtlasi, et Trump vabastab presidendiks saades inimesed, kes korraldasid 2021. aasta rünnaku USA kongressihoonele.

Tim Walz võttis päev varem ametlikult vastu asepresidendikandidaadi nominatsiooni, mida nimetas muu hulgas suurimaks auks elus.

"Minu elu au on võtta vastu teie nominatsioon USA asepresidendi kohale. Oleme täna õhtul siin kõik ühel ilusal lihtsal põhjusel – me armastame seda riiki," ütles Walz Chicagos.