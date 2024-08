Modi kohtus Kiievis Zelenskiga

Tegu on esimese India peaministri visiidiga kaasaegses Ukraina ajaloos.

Ühistes avaldustes ajakirjanikele ütles Modi, et tuli Kiievisse rahusõnumiga ning kutsus üles dialoogile Venemaa ja Ukraina vahel. "Me ei ole algusest peale olnud erapooletud, me oleme valinud poole ja me seisame kindlalt rahu eest," kuulutas Modi.

"Lahendust saab leida ainult dialoogi ja diplomaatia kaudu. Me peaksime selles suunas liikuma ilma aega raiskamata. Mõlemad pooled peaksid koos maha istuma, et leida väljapääs sellest kriisist," ütles India peaminister.

"Ma tahan teile kinnitada, et India on valmis aktiivselt osalema mis tahes rahupüüdlustes. Kui saan isiklikult selles osas midagi teha, teen seda. Ma tahan teile seda sõbrana kinnitada," ütles ta.

Ukraina näeb seda visiiti kui olulist võimalust esitada oma seisukoht Venemaa sissetungi kohta riigile, millel on traditsiooniliselt tihedad majandus- ja kaitsesidemed Moskvaga.

Mõlemad juhid nimetasid visiiti ajalooliseks.

"See visiit on väga sõbralik ja oluline kõigile ukrainlastele," ütles Zelenski ajakirjanikele.

Modi lubas Ukrainale humanitaarabi rohkem, kui võiks neilt eeldada. "Mis abi iganes on humanitaarseisukohast vaja, India seisab alati teiega ning toetab teid oodatust enamgi," ütles ta.

Modi ja Zelenski külastasid ühiselt ka ekspositsiooni sõjas hukkunud laste mälestuseks.

"Koos India peaministri Narendra Modiga austasime laste mälestust, kelle elu võttis Venemaa agressioon. Lapsed igas riigis väärivad turvalist elu. Me peame selle võimalikuks tegema," ütles Zelenski.