Mälu instituut esitles teise maailmasõja ajal põgenenute andmebaasi

Eestist pages teise maailmasõja ajal kokku 70 000 kuni 80 000 inimest. Eesti Mälu Instituudi kodulehe kaudu leitavas andmebaasis on praeguseks umbes 65 000 inimese andmed, kelle puhul on tuvastatud nende varasem elukoht Eestis. See võimaldas teha esmaseid statistilisi järeldusi põgenike kohta, mida esitleti ajalookonverentsil, mille avas president Alar Karis.

"Nii nagu eeldatud oli, tõepoolest kõige rohkem põgeneti Eesti saartelt ja läänerannikult. Mis mõnevõrra oli üllatav, tegelikult samavõrd palju, ligi 12 protsenti elanikest lahkus ka Tallinna linnast," rääkis Eesti Mälu Instituudi juhatuse liige Meelis Maripuu.

Andmebaasi esimeses etapis keskenduti sõjapõgenike jõudmisele esmastesse sihtriikidesse, milleks olid Saksamaa ja Rootsi. 60 protsenti kõigist põgenikest läks Saksamaale, mille kaudu paljud küll hiljem teistesse riikidesse edasi liikusid.

"Kes püüdsid Mandri-Eestist põgeneda, koondusid ka Tallinna, siit toimus Saksa laevadel transport Poola kaudu Saksamaale. Tallinna ja muu Eesti põgenikud liikusid pigem Saksamaale ja Lääne-Eestist ja saartelt pigem Rootsi," selgitas Maripuu.

Meelis Maripuu sõnul jätkub andmebaasi arendamine.

Konverentsil esilinastus laupäeval Haapsalus põgenike teemaline dokumentaalfilm "Põgenemine: lahkumine teadmatusse".

"Nende inimeste lugudes on kindlasti teatavad sarnasused olemas ja väga palju erinevusi, kuidas põgeneti, mil moel põgeneti, kuidas tuli kasutada kavalust selleks, et jõuda Rootsi, või vahel oli ka lihsalt õnne vaja, et sinna kohale jõuda," rääkis filmi produtsent Marko Poolamets.

Haapsalu toomkirikus kanti laupäeval ette Raimo Kangro "Missa süütult hukkunud eestlastele", mida esitatakse suure põgenemise mälestuseks ka 31. augustil Tartu Pauluse kirikus ja 21. septembril Tallinna Kaarli kirikus.