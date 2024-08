Reformierakond soovib kohalikel valimistel teha hea tulemuse Ida-Virumaal

Kohalikeks valimisteks valmistumist arutas laupäeval Isamaa volikogu. Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et Isamaa kavatseb osaleda valimistel kõigis omavalitsuses. Nii nagu ka Euroopa Parlamendi valimiste ajal soovib Isamaa siduda valimised võimulolijate usaldusega.

"Meil on demokraatlik tagasiside peatunud – huvirühmade, kogukondade aga ka opositsiooni ja koalitsiooni dialoogi mõttes. Väga paljud inimesed hääletavad kohalikel valimistel – see muutub usaldusvalimiseks ka tänase valitsuse poliitilisele agendale," lausus Reinsalu.

Keskerakonna peasekretär Anneli Ott ütles, et Keskerakonnal on head võimalused Tallinnas, kuid ühele linnale ei keskenduta ning märksõnaks on inimeste hakkama saamine.

"Elu läheb keerulisemaks ja ühele linnale või teisele keskenduda ei saa, vaid me peame võtma väga põhimõttelised otsused vastu, mida Keskerakond teeb, kui ta kohalikes omavalitsustes võimule saab," lausus Ott.

Reformierakond peab oluliseks head tulemust suuremates linnades ning seekord ka Ida-Virumaal.

"Reformierakond näeb natuke ohtu sellises erakonnas nagu KOOS, et mida teeb see erakond Ida-Virumaal. Me peame riigina seda tõsiselt jälgima," ütles Reformierakonna peasekretär Timo Suslov.

Praegu on veel lahtine see, kas kohalikel valimistel saavad valida Venemaa ja Valgevene kodanikud. Suslovi sõnul tuleb juristidel nüüd selgeks vaielda, mismoodi seda menetleda saaks – kas tuleks muuta põhiseadust või mitte.

"Mingil hetkel tuleb see riigikokku ka arutelule ja eks siis ole selge. Kas see jõuab järgmiseks omavalitsuste valimiseks valmis – ei oska arvata," ütles Suslov.

"Juriidiliselt seadusemuudatusega on seda võimalik teha ka (riigikogu) sügisistungjärgul. Isamaa on sellekohase ettepaneku esitanud korduvalt," märkis Reinsalu.

Kohalikud valimised toimuvad 2025. aasta oktoobris.