Madison: eesmärk on hoida Reformierakond järgmiste valimiste järel võimult eemal

Eelmisel nädalal Keskerakonnaga liitumisest teatanud Jaak Madison ütles, et tema liitumise mõte on aidata muuta Keskerakond konservatiivseks rahvaparteiks, mis teeks esmalt hea tulemuse tuleva aasta kohalikel valimistel ja seejärel oleks kaalukeel 2027. aasta riigikogu valimistel.

Madisoni sõnul olnuks tal mugav viis aastat Euroopa Parlamendis ära istuda ja siis vaadata, mida edasi teha. Aga ta eesmärk on aidata muuta Keskerakond konservatiivseks rahvaparteiks, mis teeks hea tulemuse tuleva aasta kohalikel valimistel ja seejärel 2027. aasta riigikogu valimistel, et hoida eeskätt ära taas Reformierakonna võimule tulek.

"Kõige olulisem eesmärk, kuidas 2027. aastal oleks riigikogus 55 konservatiivi. Ma loodan, et ERK saab üle valimiskünnise. Aga Keskerakonnast on võimalik ehitada tugev rahvapartei, kes suudab esindada inimesi sõltumata nende kodusest keelest või vanusest," rääkis ta.

Madisoni sõnul on tal kindel veendumus, et Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart tahab erakonnas konservatiivset telge üles ehitada. Saatejuhi mainitud süüdistusi Keskerakonna või mõne selle praeguse juhi, eeskätt Jana Toomi venemeelsuses Madison eriti tõsiseks ei pea.

"Tuleb vaadata mitte mõne üksiku liikme ütlemisi, vaid seda, mis on erakonna ametlik programm. Ja kui me räägime Keskerakonnast, siis selle esimees on Kaitseliidu liige. Ta oma vabast ajast panustab sinna erinevalt paljudest tema kriitikutest."

Mis puudutab Jana Toomi, siis Madisoni sõnul ei saa üksikud liikmed kujundada erakonna seisukohta, isegi kui nad on partei juhtliikmed.

"Lisaks sai teadlikult rõhutatud minu ja Mihhail Kõlvarti poolt, et Eesti riigikaitse vajab tõsisemaid investeeringuid ja selleks tuleb kohe võtta riigikaitse laenu."

Kui Keskerakonnal peaks tõesti minema nii hästi, kui Madison loodab ja erakond pääseb valitsusse, on ta enda sõnul valmis ka Euroopa Parlamendist lahkuma ja Eestisse tulema.

"Ma olen alati öelnud, et põhiline eesmärk pole olla Euroopa Parlamendis, vaid olla Eestis. Aga olla sellises positsioonis, kus sa saad suunata ja mõjutada Eesti elu. Kui kahe ja poole aasta pärast suudame oma punkte sisse suruda, siis loomulikult tulen," lubas Madison.

Madisoni väitel on pärast eelmise neljapäeva pressikonverentsi, kus ta teatas oma liitumisest Keskerakonnaga, erakonnaga liitunud veel kümneid inimesi, teiste seas muusik Priit Jürjens, esinejanimega Brad Jurjens.

Madisoni intervjuu alul mängiti talle ette mõne kuu tagune ETV saate "Esimene stuudio" intervjuu, kus ta rääkis, et talle ei meeldi poliitilised prostituudid, kes ühest parteist teise hüppavad. Madison ütles nüüd, et tema pidas silmas neid, kes on ühel päeval konservatiivid ja järgmisel liberaalid ning et ta andis selle intervjuu ajal, kui püüdis veel EKRE asejuhina erakonda koos hoida.