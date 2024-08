Rail Balticu 60-miljonise lõigu Sakust Raplamaani ehitavad Merko ja GRK

Rail Baltic Estonia sõlmis ehituslepingu Merko Ehituse ja GRK Eestiga, kes hakkavad ehitama Rail Baltica põhitrassi lõiku Saku asulast kuni Harju-Rapla maakonna piirini. Lepingu maksumus on 60 miljonit eurot.

Merko ja GRK ehitavad Rail Balticu raudtee põhitrassi Sakust Harjumaa ja Raplamaa piirini, lõigu pikkuseks on 10,5 kilomeetrit ning see läheb maksma 60 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Raplamaal on põhitrassi ehitustööd juba alanud.

Praeguseks on sellel lõigul käimas mitme ristumise ehitustööd (Saku-Tõdva ja Tõdva-Hageri maanteeviaduktid, Tagadi ökodukt) ning valminud on juba Kirdalu-Kiisa maanteeviadukt, Tagadi-Kurtna maanteeviadukt ja Kiisa kõrgepingeliinid.

Koos põhitrassi muldkehaga ehitatakse lepingu alusel antud lõigus veel ristumisi: Kiisa ökodukt, Uus-Vääna raudteesild, Vana-Vääna raudteesild, Soo tee ja sellega seotud tunnel, Koosi kergliiklustunnel. Lisaks ehitatakse valmis põhitrassiga seotud Rail Balticu Saku peatuse ja Kurtna jaama elemendid. Ehituslõigule rajatakse 1,8 km müratõkkeseinu.

Ehituslepingu kestuseks on 48 kuud ehk põhitrassi lõik peab valmis saama 2028. aasta augustis. Ehituslepinguid finantseeritakse 85 protsendi ulatuses Euroopa ühendamise rahastust.

"Oleme liikumas käesoleva aasta eesmärgi suunas, et Rail Balticu Eesti osa põhitrassist jõuaks ehituse ja lepinguteni vähemalt 70 kilomeetrit. Juba üsna pea jõuavad ka järgmised Harjumaa lõigud lepingutesse," ütles Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets.

Esmaspäeval Saku vallamajas sõlmitud Rail Balticu põhitrassi ehitusleping on järjekorras viies ning Harjumaa osas teine, mis tänavu on raudtee Eesti osas sõlmitud.