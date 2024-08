Marrandi: võipuudus Eestis on tingitud koore eksportimisest Euroopasse

Eesti tootjad on eksportinud suurtes kogustes koort Euroopasse, mis on tekitanud Eestis koorepuuduse ja võihinna eeldatava tõusu septembri lõpus, ütles Jaanus Marrandi.

Estonia Farmid OÜ juhatuse liige Jaanus Marrandi selgitas Vikerraadios, et Eestis toodetakse piima oluliselt rohkem, kui seda tarbitakse: "Me peaksime tegelikult ühel või teisel kujul, kas toorpiima või siis piimatoodetena, pool toodetud kogusest maha müüma, Eestist välja eksportima."

Ta seletas, et piima rammususe vähenemine suvekuudel on seotud lehmade poegimisega. Marrandi selgitas, et lehmad poegivad kevadel ja suvel rohkem, mistõttu ka lüpsil olevate lehmade arv ja piima kogus on suurem. Kui piima kogused on suuremad, on ka piim natukene lahjem.

Marrandi täpsustas, et võipuudus ei ole tingitud mitte aga lehmade piima rammususe vähenemisega, vaid pigem koore eksportimisega Eestist välja.

"Viimastel nädalatel on koore hind tõusnud Euroopas ja ilmselt ka üle maailma ja seetõttu on töötlejatel kasulik müüa koort suurtes mahtudes pigem Euroopasse," tõi Marrandi välja. Ta ütles, et suurtes mahtudes koort on tootjatel lihtsam ja soodsam maha müüa kui pakkhaaval võid. Koore müümisega kaob ära ka või tootmise kulu.

Või hinnatõus tuleb kuni 15 protsenti

Koorepuudusest Eestis on mõjutatud või ja teiste piimarasvast toodetud piimatoodete hinnad.

Prisma sortimendi- ja hankedirektor Kaimo Niitaru sõnul on võrreldes eelmise aasta augustiga viie enimmüüdavama Eesti või müügihind poodides tõusnud umbes viis protsenti. Sinna sisse jääb ka käibemaksu muudatus.

"Reede hommiku seisuga meid on teavitatud hinnatõusudest, need rakenduvad kuskil septembri lõpupoole, suurusjärgus 10–15 protsenti," nentis Niitaru. Ta seletas, et eelkõige sõltub hinnatõus sellest, kui kaua koorepuudus kestab ja kui suur nõudlus koore järele on.

Selver ja Coop edastasid, et praegu ei ole kauplustes veel või hind tõusnud. Coop Eesti Keskühistu ostudirektor Oliver Rist kirjutas, et nad on saanud tootjatelt info hindade tõstmise plaani kohta: "Eelkõige mõjutab see 82-protsendist võid ning hinnamuudatus võib lettidele jõuda umbes kuu aja pärast."