Politsei võttis kinni Pärnumaa mehe tapmises kahtlustatavad alaealised

Esialgsetel andmetel suri 59-aastane mees peksmise tagajärjel saadud vigastustesse. Surnukeha avastati pühapäeval kella 17.30 paiku ohvri kodust. Politsei pidas tapmises kahtlustatavad 16-aastase ja 15-aastase nooruki kinni esmaspäeval õhtul Pärnu linnas.

Pärnu Postimees kirjutab, et jõhkra kuriteo toimepanemises kahtlustatavad poisid filmisid ka kõik üles ja riputasid jäädvustuse roimast internetti. Mitu kohalikku on seda videot näinud ning vähesed suutsid selle lõpuni vaadata. Video levib internetis siiani.

Mõlemad noormehed on politseiga varem kokku puutunud väärtegude tõttu ning ühe poisi suhtes viidi eelmisel aastal läbi kriminaalmenetlus vägivalla tõttu.

Lääne ringkonnaprokuröri Toomas Koitmäe sõnul on kahtlustatavad kinni peetud ning noormeeste võimalik vahistamine selgub lähiajal. "Esialgse uurimisversiooni järgi on tegemist isiklike suhete pinnalt tekkinud konflikti eskaleerumisega ja ohtu teiste inimeste turvalisusele ei ole. Tegemist on äärmusliku juhtumiga, kus esialgse kahtlustuse järgi on kahe noormehe poolt toime pandud vägivallategu kaasa toonud kannatanu surma," sõnas Koitmäe.

Kriminaalmenetlust viib läbi Lääne prefektuur ning juhib Lääne ringkonnaprokuratuur.