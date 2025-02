Pärnu maakohtus algas mehe surnuks peksnud noormeeste kriminaalasja arutelu

Alkoholi ja narkootikume tarvitanud noormehed peksid eelmise aasta augustis jõhkralt 59-aastast meest ja levitasid peksmisest tehtud videot sotsiaalmeedias.

Prokuratuur süüdistab 16-aastaseid noormehi mõrvas.

"Prokuratuur on esitanud kahele alaealisele noormehele süüdistuse mõrvas ehk tapmises julmal ja piinaval viisil. /.../ Täna alanud kohtuliku uurimise käigus prokuratuur esitab enda tõendid sellest, mis Tammistes augusti lõpus täpselt juhtus. Minule isiklikult on oluline ka kohtu antav hinnang selle kohta, kas inimese tapmise talletamine ja selle levitamine mõjutab kuidagi tapjate süüd ja millise signaali see annab ühiskonnale olukorras, kus tegelikult kannatanu lähedased peavad igapäevaselt selle lisatraumaga tegelema," rääkis ringkonnaprokurör Toomas Koitmäe.

Noormeeste kaitsjad leiavad, et nende tegu polnud tahtlik ja nad ei soovinud mehe surma. Ühe kaitsja sõnul tuleks süüdistus ümber kvalifitseerida surma põhjustamiseks raske kehavigastuse tekitamise tõttu. Noormehed tunnistasid kohtus oma süüd.

"Mõlema kaitsja hinnangul noormeeste käitumine ei olnud suunatud kellegi tapmisele. See ei olnud tahtlik," ütles ühe süüdistatava kaitsja Rünno Roosmaa.

"Prokuratuuri süüdistus on esitatud paragrahv 114 lõige üks punkt ühe järgi – eriti piinaval viisil tapmine. Seda nimetatakse mõrvaks. /.../ Minu seisukoht on, et vaieldamatult on tegemist kas surma või surma põhjustamisega. Vahe on selles, et ühel puhul on süüdistus kas 114. või 113. paragrahvi järgi meie karistusseadustikust ja teisel puhul on süüdistus 118. paragrahvi järgi, mis tähendab sisuliselt seda, et tegemist võib olla sellise olukorraga, kus sündmused väljusid kontrolli alt, keegi kellegi surma tegelikult ei soovinud," rääkis ühe süüdistatava kaitsja Rünno Roosmaa.