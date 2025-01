Eestis pole suudetud alaealisi vanglast eemale hoida

Eestis on vanglates taas alaealisi vange, seda hoolimata sellest, et riigi eesmärk on neid trellide taha saatmisest eemale hoida. See pole aga osutunud võimalikuks, kuna noorte kuriteod on olnud rängad.

Eelmise aasta alguses oli alaealiste vangide arv Eestis esimest korda null. Eesmärgiks seatud alaealiste vanglakogemuse saamisest eemale hoidmine aga ei täitunud. Praegu on Viru vangla noorteosakonnas kolm alaealist vahistatut, kes ootavad kohtuotsust.

"Kaks nendest on vahi all seetõttu, et nad tapsid inimese, ja kolmas seetõttu, et ta pani toime erinevaid nii vara- kui ka isikuvastaseid kuritegusid, sealhulgas vägistamise ehk tema tegude nimekiri on niivõrd pikk, et oli kõige mõistlikum ta vahi alla võtta," selgitas justiits- ja digiministeeriumi asekantsler Laidi Surva.

"Aga suund hoida noori võimaluse korral vanglast eemal on alles. Sest me näeme, et need noored, kes on vangla läbi käinud, panevad uusi rikkumisi suurema tõenäosusega toime, kui need, kes kunagi vanglasse pole sattunud," lisas ta.

Viru vangla sotsiaaltöötaja Triin Tarendi ütles, et kahjuks on suurenemas alaealiste usaldamatus täiskasvanute vastu ja eneselõikumine. Tema sõnul oleks palju tuge sellest, kui noored ja nende pered saaks probleemide puntrast väljarabelemisel vajalikku abi praegusest kiiremini.

"Laste psühhiaatreid ei ole, see on teada-tuntud probleem. Kui noor peab ootama kolm, neli, viis kuud psühhiaatri aega, siis ma ei tahaks olla selle lapsevanema nahas, kes ei tea, kas tema laps on selle kolme kuu pärast enam elus," tõdes Tarendi.

Üks murekoht on seegi, et noored ei mõtle oma tegusid tehes sellele, et nad võivad vanglasse sattuda.

"Kui reaalsus kätte jõuab, et nad on jõudnud oma tegudega nii kaugele, siis on see neile ikka väga hirmutav. Kohanemine vanglas on eriti alaealiste jaoks väga keeruline," ütles Tarendi.

"Teine väga hirmutav koht on pärast vabanemist minna vabadusse, sest nad kardavad, kuidas nendesse seal suhtutakse."

Eesti vanglates on praegu kokku üle 1600 inimese.