Itaalia piirab üha rohkem Vahemerel tegutsevate päästepaatide tegevust

Itaalia võimud peavad sadamates kinni päästepaate, seejärel käsib Rooma need laevad arestida. Hiljuti peeti Napoli lähedal Salerno sadamas kinni organisatsioonile Medecins Sans Frontieres (MSF) kuuluv päästelaev Geo Barents. Võimude korralduse arestiti laev 60 päevaks, vahendas Financial Times.

See on pideva kampaania tulemus, mida juhib Itaalia valitsus, et takistada abiorganisatsioonide tegevust Vahemerel. MSF süüdistab nüüd valitsust ebainimlikkuses, valitsus süüdistas aga organisatsiooni elude ohtu seadmises.

MSF aga lükkas süüdistused tagasi ja teatas, et Geo Barentsi meeskond sekkus alles siis, kui nägi, et inimesed kukkusid üle väikese paadi parda.

Sellised organisatsioonid nagu MSF süüdistavad nüüd Roomat päästetegevuse süstemaatilises takistamises. Meloni parempoolne valitsus tahab aga migrantide tulva ohjeldada ja võtab kasutusele üha karmimaid meetmeid.

Pärast võimule asumist 2022. aasta lõpus andis Meloni valitsus välja uued karmid korraldused, et piirata abiorganisatsioonide tegevust Vahemerel. Alates sellest ajast on võimud 20-60 päevaks kinni pidanud ligi 10 päästepaati.

Rooma on juba ka teatanud edusammudest migrantide tulva ohjeldamisel. Itaalia siseministeeriumi andmetel on sel aastal Itaaliasse meritsi saabunud ligi 39 500 illegaalset sisserändajat, veel eelmisel aastal küündis see arv üle saja tuhande.

Abirühmad esitasid enam kui aasta tagasi Brüsselisse ka ametliku kaebuse, milles paluti Euroopa Komisjonil kindlaks teha, kas Rooma tegevus on kooskõlas EL-i ja rahvusvahelise õigusega. Brüssel pole veel kaebuse osas otsust teinud.