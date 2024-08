Luksemburgi kohus kinnitas Plusplus Capitali tütarettevõtte saneerimiskava

Plusplus Capitali juhatuse liikme Kaarel Raiki sõnul on see positiivne areng. "See lisab lootust, et põhitingimustes identne Plusplus Capitali saneerimiskava saab ka Eesti kohtu poolse kinnituse, võimaldades kaitsta kõigi investorite huve ja tagada ettevõtte majanduslik jätkusuutlikkus," ütles Raik.

"Plusplus Capital Financial S.à r.l. väljamaksed saavad alata pärast Eesti emaettevõtte saneerimiskava heakskiitmist," lisas Raik.

AS Plusplus Capital esitas Harju maakohtule taotluse saneerimiskava kinnitamiseks 2. mail. Kokku oli Eesti saneerimiskavaga hõlmatud ligikaudu 180 investorit, kelle põhinõuete maht ulatus üle 87 miljoni euro. Kava pälvis heakskiidu investoritelt, kes esindavad ligikaudu 95 protsenti kõikidest saneerimiskavaga hõlmatud nõuetest.

Plusplus Capital teatas, et nende äritegevus on olnud aasta esimese kuue kuu jooksul kasumlik. "Saneerimiskava alusel kavandatud väljamakseteks on loodud reserv, mis ulatub ligikaudu kahe miljoni euroni. See võimaldab ettevõttel alustada koheselt väljamakseid, kui Eesti kohus saneerimiskava kinnitab," märkis Raik.

Plusplus Capital on finantsnõuete haldamisega tegelev ettevõte, kes restruktureerib Balti riikides ja Soomes finantssektori- ja telekomiettevõtetelt ostetud maksetähtaja ületanud võlaportfelle. Plusplus Capital rahastab oste kaasates era- ja institutsionaalseid investeeringuid.