Kallas: muuga usaldust valijatelt tagasi ei saa, kui tegudega

Ütlesite pärast esimeheks valimist, et Eesti 200 peab hakkama end tõestama, et toetust tagasi saada. Kuidas teie silmis see reaalne tõestamine hakkab välja nägema?

See reaalne tõestamine on see, et sa pead tegusid ette näitama, milliseid otsuseid sa valitsus teed, mille eest sa seisad. Ja mille eest sa oled lubanud seista, nende asjade eest tuleb seista. Tegelikult on hästi oluline poliitikas ka väärtused. Et milliste väärtuste põhiselt sa tegelikult otsuseid teed. Millegi muuga sa oma usaldust valijatelt tagasi ei saa, kui tegudega.

Ometi öeldakse, et väärtuspõhist poliitikat enam ei eksisteeri, on pragmatism, mis alati võidab.

Ei, ma siiski tahan uskuda seda, et kõik inimesed teevad oma otsuseid lähtuvalt mingitest väärtustest. Muidugi on ka küünilisi otsuseid, on ka pragmaatilisi otsuseid, aga tegelikult väärtused on need, mis panevad alla selle põhja, mille alusel sa tegelikult midagi otsustad.

Praegused erakonna nii-öelda juhtfiguurid Igor Taro, Marek Reinaas, Lauri Hussar, Peeter Tali said oma kaaslastelt, võiks öelda, et hävitava hinnangu. Mida see võiks tähendada?

Marek ja Lauri ei kandideerinud üldse erakonna juhatusse. Igor jäi erakonna juhatusest praegu väga napilt välja, seal oli väga palju inimesi, kes olid väga võrdsete häälte arvuga. Ma seda nii traagiliselt ei näe. Ja Marek ja Lauri on algusest peale öelnud nii nagu Margus (eelmine Eesti 200 esimees Margus Tsahkna - toim.), et nad praegusel hetkel taanduvad ja annavad uutele

inimestele võimaluse. See muutus on erakonna sees nüüd toimunud, uued inimesed on juhatuses ja ma pean seda väga positiivseks, sellepärast et muutus peab toimuma.

Kas Igor Taro saab jätkata, arvestades tema hetkepopulaarsust erakonna sees, erakonna tegevjuhina?

Mul on seda raske praegu öelda, sest Igor tegelikult on praegu väga raske haigusega üldse voodis pikali. Ma korra talle helistasin täna, aga temaga tuleb rääkida siis, kui tal on tõsiselt tervis parem.

Te ütlesite, et kohalikel valimistel tuleb näidata tulemust. Kui see ei õnnestu, kas siis terendab Eesti 200-le Vabaerakonna tulevik?

Esimene asi, millega erakond peab tegelema hakkama, on valmistumine kohalikeks valimisteks. Ma arvan, et see on juba homme algava töö algus ja me peame välja panema päris tugevad meeskonnad üle Eesti. 79 meeskonda. Kas nad kõik on konkreetselt Eesti 200 sildi all, on eraldi teema, aga me tahame, et uued inimesed saaksid võimaluse poliitikas veel jätkuvalt osaleda. Me oleme olnud see erakond, kes uusi inimesi toob, nii et kohalikud valimised on need kohad, kus veelkord laiendada seda baasi, kes poliitikas osaleb Eestis.

Konkurents on väga tihe, neid uusi inimesi ei ole enam kuskilt võtta.

Oi ei, Eestis on väga palju inimesi, kes ei ole tegelikult veel aktiivselt poliitikas osalenud ja kes tahaksid seal osaleda, ja eriti suur hulk on neid noorte seas. Kuna me neid noori kaasame, siis meie oleme noorte jaoks see platvorm, kus nad saavad poliitikas osaleda.

Pühapäeval on teil taas pisut pidulikum ja eripärasem päev. Algab uus kooliaasta. Mis sel aastal on uus septembrikuus?

1. september 2024 läheb Eesti ajalooraamatusse. Ja läheb sellega, et algas see aasta sellega, et kõik lapsed läksid esimesse klassi ja hakkasid õppima

eesti keeles.