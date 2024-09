Martin Herem liitub kaitsetööstusettevõttega Frankenburg Technologies

Frankenburg Technologies on 2024. aastal asutatud kaitsetehnoloogia ettevõte, mille fookuses on uuenduslike ja masstootmisele valmis õhutõrjesüsteemide, sealhulgas rakettide arendamine ja tootmine.

Firma osanikeks on Taavi Madiberk (ligi 70 protsenti), MM Grupp OÜ (ligi 26 protsenti; tegelik kasusaaja Margus Linnamäe) ja Marko Capital (ligi neli protsenti; tegelik kasusaaja Marko Virkebau).

Frankenburg Technologies juhatusse kuulub lisaks Madiberkile ja Virkebaule ka Veiko-Vello Palm. Palm oli Heremi ja Kusti Salmi favoriit kaitseväe juhataja kohale, kuid seda kohta ei saanud ning lahkus kaitseväest.

"Raketitehnoloogiate arendamisel ja müümisel on kriitiline edutegur põhjalik arusaam sõjalisest vajadusest. Mul on hea meel, et Frankenburgi missiooni toetamiseks on meiega liitunud Eesti ja Euroopa üks silmapaistvamaid sõjalisi liidreid [Herem]," ütles ettevõtte kaasasutaja Taavi Madiberk.

Madiberki sõnul on Frankenburgil suur ambitsioon lahendada probleem, mis kummitab Ukrainat ja sõjaväelasi üle maailma.

"Et võita järgmine sõda, peavad õhutõrjelahendused muutuma kordades odavamaks ning neid tuleb suuta toota massiliselt," sõnas ta.

Kindral Herem oli Eesti kaitseväe juhataja 2018. aasta detsembrist kuni 2024. aasta juuni lõpuni. Aastatel 2013–2016 töötas ta kaitseväe akadeemia ülemana ning 2016–2018 kaitseväe peastaabi ülemana.

Juulis selgus, et Herem liitub augustist robootika ja autonoomsete süsteemide arendaja Milrem Roboticsi meeskonnaga, asudes seal sõjalise strateegia nõuniku ametisse.