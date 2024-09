Läänemere gümnaasiumis ollakse eesti keelele ülemineku suhtes optimistlikud

Vene õppekeelega Lasnamäe Läänemere gümnaasiumis oli kooliaasta avaaktus eesti keeles.

Oma esimese aabitsa sai kätte kuue klassi jagu lapsi, teiste seas oli esimene koolipäev ka esimesse klassi mineval Nikital.

Küsimusele, kas ta teab, mis keeles õppima hakkab, vastas poiss, et eesti keeles.

Selle kohta, kas ta pelgab ka natuke või arvab, et saab hästi hakkama, vastas Nikita ema: "Saad hästi hakkama."

Nikita ema Anastassia eesti keeles õppimise pärast ei muretse, sest poeg käis lasteaias keelekümblusrühmas. Pere kolm vanemat last on samas koolis käinud ja pere usaldab kooli.

"Meil on kaks last, kes käisid keelekümbluses ja me natukene teame, kuidas see toimub ja arvame, et kõik läheb hästi. [Soovime] Ainult õpetajatele edu ja jõudu," ütles Nikita ema Anastassia.

Esimesse klassi minev Taissia tahab kõige enam õppida joonistamist ja iseloomustab kooli sõnaga armas. Kooliks valmistudes on ta käinud eelkoolis, aga saanud ka lisakeeletunde. Oma keeleoskudt iseloomustas tüdruk vene keeles rääkides ise nii: "Ma natukene oskan eesti keelt, natukene tean, aga üldiselt ma oskan."

Taissia ema on kindel, et laps saab eesti keeles õppimisega hakkama, ainult kannatust on vaja varuda. Ka ei pelga ta, et pere võiks jänni jääda, kui last on vaja koolitükke tehes aidata.

"Baastasemel eesti keelt me kõik oskame, saame aidata. Meil käib laps veel ühes koolis, keeltekoolis ja seal ka teda aidatakse. Loome õppimiseks võimalused," rääkis Taissia ema Anastassia vene keeles.

Praegu veel ei tea esimese K klassi õpetaja Inga Tihhomirova, kui palju lastest eesti keelt mõistavad ja kes sellest üldse aru ei saa. See selgub kahe nädala jooksul, aga hakkama saadakse igal juhul, kinnitas ta.

"Meil on tavaliselt igas rühmas üks õpilane, kes oskab eesti keelt väga hästi ja siis ta on nagu minu parem käsi. Kui on mingisugune probleem, siis ta võib aidata," rääkis Tihhomirova.

Läänemere gümnaasiumi direktori Deniss Presnetsovi sõnul saab kooli esimeses ja neljandas klassis eestikeelsele õppele üleminekuga hakkama, keerulisemad ajad on aga alles ees.

"Ma arvan, et järgmine aasta on kõige raskem, kuna aineõpetajaid ei jätku. Me näeme seda isegi eesti koolide suhtes ja meil on sama probleem. Näiteks meil ei ole muusikaõpetajat, matemaatikaõpetajat oli raske leida," rääkis Presnetsov.

Koolijuhi hinnangul on vaja siiski vaja kannatlikku meelt, sest laste eesti keele oskuse tase on väga erinev ja raskemaks võib minna järgmisel aastal kui on vaja rohkem aineõpetajaid.