"Välisilm": millist rolli mängivad USA presidendivalimistel Musk ja Swift?

Korralik sõit ameerika mägedel: nibin-nabin pääsemine atendaadikatsest otse kaamerate ees, eaka lootusetu vanamehe ümbersünd tugevaks nooreks naiseks. USA presidendivalimiste eel on seis tasavägine. Kombatakse piire ja lubatakse asju.

Augusti viimastel päevadel jõudis Donald Trump ka surnuaiale, armee kalmistule, kus on keelatud igasugune poliitika tegemine. Ent pildid pärjapanekust jõuavad hiljem Trumpi valimiskampaania videomaterjalidesse.

Ja surnuaial läheb ka kalmistuvahiga kähmluseks.

"Armee info põhjal saan aru, et Arlingtoni armeekalmistu töötaja, kes püüdis tagada kalmistu reeglite järgimist, lükati kõrvale. Meie töötaja tegutses professionaalselt ja viisakalt, kuid juhtus väike intsident," ütles Pentagoni kõneisik Sabrina Singh.

"Donald Trumpi kampaania, paistab, et see oleks õhust tühjaks jooksnud natuke. Mina näen, et võib-olla septembrikuus Kamala Harrise narratiivid selle üle, et kuidas ta on uus, kuidas ta on energiline, kuidas ta on "noor" kandidaat, võrreldes olemasolevate või varasematega, see tsükkel saab läbi. Pooldajate ja vastaste piirid on minu arust ammu juba paika loksunud, ja nüüd on rohkem küsimus demokraatide ja vabariiklaste seas selles, et kes on energilisemalt ja innukamalt toetamas oma kandidaati," lausus Lauri Tankler.

Kui suurt rolli võiks siinkohal mängida suunamudijad, nagu näiteks Elon Musk või Taylor Swift?

"Ma ei oleks üllatunud, kui Trump enne valimisi teeks sellise sündmuse, kus ta näiteks elektriautosse istub – et täielikust eitajast on saanud inimene, kes ütleb, et jah, ma arvan, et elektriautod on head, aga ma pean seda ütlema, sest Elon toetab mind. Ameerika Ühendriikides on see pikk traditsioon, et kuulsused ja suurt mõju omavad inimesed toetust avaldavad. Aga päris sellist kampaaniat ei ole näinud, kus võiks öelda, et selle konkreetse persooni toetus tõi selle tulemuse ära," ütles Annika Arras.

"See, kui palju mingisuguse platvormi või meediamoguli enda hinnangul ta suudab mõjutada, seda me lõpuni ka ei tea. Kui palju ERR suudab mõjutada Eesti valijate hinnanguid, see ei ole ju ka lõpuni kindel," ütles Tankler.

Hiljuti jagas Donald Trump intrigeerivat fake-postitust, mille loomisel oli kasutatud hoopiski tehisaru. Ka üht omamoodi uut suunamudijat.

"Isegi Trump on suutnud jagada praeguseks ühte postitust, mille pealkirjaks oli "Swift is for Trump", ehk siis Taylor Swifti toetajad Trumpi poolt ja ta jagas seda oma kontol ja kirjutas "I accept" ehk mina olen nõus selle toetusega," lausus Arras.

Kui naiste õiguste eest kõnelev Taylor Swift tahaks teha teene demokraatidele, võiks ta tõepoolest toetada Trumpi, tekitades sellega vabariiklaste ridades korraliku segaduse.

"See oleks tõeline provokatsioon, aga ma ei usu, et Taylor Swift seda teeb, sest ta läheks väga tugevalt vastu oma isiklikele väärtustele. Ma arvan, et üks põhjus, miks temast on saanud selline ikoon, on ka see, et ta on teinud väga julgeid väärtuspõhiseid poliitilisi avaldusi," ütles Arras.

Tegelikkuses kuuluvad kindlate suunamudijate juurde kindlad valijad ja ses mõttes on suunamudijate mõju piiratud.

"Nende maailmavaatelised seisukohad on väga selged. Väga konkreetsed. Kui nad ütlevad otse välja, mina toetan kandidaati Y, siis sellest ei ole liiga palju kasu, sest nende kuulajaskond, nende vaatajaskond, nende poolt mõjutatav seltskond niikuinii hääletaks nende poolt," märkis Tankler.

Tasavägises kampaanias oleks abi ka sellest, kui asepresidendikandidaat avardaks kuidagi valijate ringi.

"Kui Kamala ja Walz kahekesi esindavad päris eri tüüpi valijagruppe, siis Trump ja Vance on täiesti samade sihtgruppide suunas. Mis näitab, et neil võimalus laiendada oma valijabaasi või tõsta toetust on pigem väike," ütles Arras.

Aga kas USA ühiskond on üldse valmis naispresidendiks?

"Kui ühel hetkel oli Suurbritannia valmis naissoost juhiks või Eesti või India – neid riike, mille puhul on olnud ajalooline taak, et kõik juhid on olnud mehed, ühel hetkel tuleb see nagunii murda," lausus Tankler.

"Ma usun küll, et nad on valmis, sellepärast et nad on selle mõttega juba mänginud, kui Hillary Clinton kandideeris ja oli ikkagi väga lähedal sellele positsioonile," ütles Arras.