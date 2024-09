Air Balticu juht: strateegilise investori isik saab olema suur üllatus

Air Balticu tegevjuht Martin Gaussi sõnul läheb ettevõte laienemise rahastamiseks rahvusvahelistele finantsturgudele, et kaasata uut omakapitali ja seda tehakse aktsiate esmaemissiooni (IPO) vormis. Strateegilise investori isikut ei olevat veel võimalik avaldada, kuid Gaussi kinnitusel saab see olema suur üllatus.

"Ma saan veel kord öelda, et rahvusvahelised finantsturu regulatsioonid ei luba meil avaldada võimaliku IPO üksikasju. Teeme seda niipea, kui see on võimalik," lubas Gauss.

Gauss rääkis pikalt ettevõtte praegusest seisust, mida ta kirjeldas kui edukaimat ja suurimat lennufirmat Balti riikides, ennustades isegi, et ettevõte kahekordistab oma suurust järgmise viie aasta jooksul.

Seoses saladusliku strateegilise investori isikuga, kellega peetakse läbirääkimisi võimaliku osaluse omandamiseks ettevõttes, jäi Gauss kidakeelseks. "Ma olen lugenud kõiki neid kuulujutte enda ja selle kohta, kes see investor võiks olla," ütles ta. "Me ei saa täna avaldada arutelusid investori kohta, kellest valitsus teatas, kuid mida ma võin öelda: tuleb suur positiivne üllatus selle nime osas, sest meid, Air Balticut, tunnustatakse pärast 29 aastat rahvusvaheliselt tõsise lennufirmana."

Gauss lisas, et strateegiline investor näeb IPO järgselt Läti valitsuse osaluse jätkumist ettevõttes positiivsena.

Läti transpordiminister Kaspars Briškens kinnitas taas valitsuse kavatsust säilitada vähemalt 25 protsenti pluss üks aktsia Air Balticu aktsiatest ja püüdis ajakirjanikke rahustada, et valitsuse kommunikatsioon tehingu kohta saab edaspidi olema proaktiivsem ja üksikasjalikum, et vältida arusaamatusi.

Briškens ütles, et valitsuse märkimisväärse osaluse säilitamine Air Balticus tagab, et lennufirma jääb Lätisse ja jätkab töökohtade pakkumist ning maksude tasumist