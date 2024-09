Haapsalus kerkis kolmapäeval õhutemperatuur ligi 30 kraadini

Päevarekordid purunesid Eestis mitmel pool, kuid kõige soojem oli Haapsalus, kus mõõdeti 29,8 kraadi.

"Nii sooja 4. septembrit pole veel meie mõõtmisajaloo jooksul olnud. Septembri kõigi aegade soojarekord on 30,3 kraadi ja see on mõõdetud Tartumaal Ülenurme kandis 1. septembril 1992," teatas keskkonnaagentuur.

Haapsalus mõõdeti maksimaalne temperatuur kolmapäeval kella 16 ja 17 vahel.