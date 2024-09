Hartman soovib tõsta põlevkivi kaevandamise tasu, et suunata see keskkonda

Regionaal- ja põllumajandusministeerium soovib tõsta põlevkivi kaevandamise tasu, et suunata see raha Ida-Viru keskkonnaprogrammi. Põlevkiviõli tootjate hinnangul vähendab see ettevõtete konkurentsivõimet ja riigile võib kokkuvõttes vähem makse laekuda.

Põlevkivisektori ettevõtetelt laekub igal aastal riigikassasse maksudena üle 100 miljoni euro. Tagasi maakonda tuleb sellest vaevalt kümnendik. Valimistele minnes on poliitikud alati Ida-Viru valijale keskkonnatasude pirukast suuremat tükki lubanud, kuid lubaduste täitmiseni pole jõutud. Nüüd pakub regionaal- ja põllumajandusministeerium tõsta põlevkivi kaevandamise õiguse tasu, et makstõusust kogutud raha maakonda suunata.

"Kui meil on eelarves ressursse puudu, siis leida kompromiss sellele, et me olemasolevat raha ümber jagame, on väga keeruline. Ja sellest tulenevalt oleme tõesti tulnud välja oma ministeeriumis ettepanekuga, et tõsta sellel hetkel, kui õli hind on kõrgem, seda tasu, mida need põlevkiviga seotud tööstused maksavad ja et siis see raha jääks piirkonda alles. Me räägime tegelikult aastas 10 miljonist eurost," sõnas regionaalminister Piret Hartman.

Aastaid ebaõiglast rahajagamist arvustanud ajakirjaniku Erik Gamzejevi hinnangul pole regionaalministri plaan päris see, mida poliitikud valimistele minnes lubasid.

"See meenutab natuke nagu külvivoliniku tegutsemist kolhooside ajal, et ma tulen ja võtan sult täiendavalt veel vilja ära ja annan selle sulle tagasi ja siis taon vastu rindu, ütlen, et milline heategija ma olen. See on hoopis uus tegevus. Lubadus, see millest räägiti valijatele enne valimisi, see ei ole ju täidetud," sõnas Gamzejevi.

Põlevkiviettevõtted pole maksutõusust vaimustuses. Ainuüksi Kiviõli Keemiatööstusele tähendaks see miljon eurot lisakulu aastas. Ettevõtte konkurentsivõime kahaneb ja kokkuvõttes võib seetõttu riigile hoopis vähem makse laekuda.

"Tänaseks päevaks on Kiviõli Keemiatööstuse maksukoormus 35 protsenti käibest. Ega see maksuraha, mis täna siit põlevkivisektorist välja võetakse, see tegelikult on kaks asja, mis sellevõrra jäävad tegemata – need on investeeringud või siis palgatõus. Palgatõusu on isegi pidurdada raskem, järelikult siis investeeringutest see raha läheb. Kasumlikkus tõmmatakse kokku ja tahaks näha, kust see raha tuleb," Kiviõli Keemiatööstuse juhatuse liige Priit Orumaa.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi arvates võiks kaevandamisõiguse tasu tõus aset leida tuleva aasta suvel.