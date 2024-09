Ministeerium plaanib tõsta maavarade kaevandamisõiguse tasu

Kliimaministeeriumil on kavas tõsta maavarade kaevandamisõiguse tasu, et hakata maksma kompensatsiooni kaevanduste läheduses elavatele inimestele. Ettevõtjad on põhimõtteliselt maksutõusuga päri, kuid soovivad, et kaevandamisõiguse tasust hakkaks senisest suuremat osa saama kohalik omavalitsus.

Riigimaadel näiteks liiva, kruusa ja turvast kaevandavad ettevõtted maksavad kaevandamisõiguse tasu, millest osa saab valitsus ja osa kohalik omavalitsus. Seni pole aga mingit tasu saanud inimesed, kes elavad selliste kaevanduste läheduses. Kliimaministeerium tahab alates 2027. aastast hakata maksma kompensatsiooni ka neile ja seetõttu tõsta kaevandusettevõtete kaevandamise tasu 10 protsenti.

"Seda hakkavad saama erinevate karjääride mõjualas ehk lähipiirkonnas olevad elanikud ja me näeme, et see vahemik võiks olla 250 kuni 500 meetrit sõltuvalt karjäärist. Seal on täiendav tolm, on seal müra, vibratsioon. Ja et ka vähendada vastuseisu kaevandamisele," selgitas kliimaministeeriumi asekantsler Antti Tooming.

Kaevandusettevõtted peavad üldiselt õigeks, et kohalikud elanikud saaksid kaevandustest otsest kasu. Nad on nõus ka maksutõusuga, kui senisest suurem osa läheks kohalikule omavalitsusele ja vähem riigile.

"Mina ikkagi näeksin, et riik võiks ka oma osa lahkemalt jagada kohalikule tasandile. Näiteks Eesti Killustik maksis eelmisel aastal 1,4 miljonit eurot ressursitasu, millest 35 protsenti jõudis kohalikule tasandile, aga meie tegevusega kaasnevad häiringud on otseselt kohalikul tasandil," rääkis Eesti Killustiku tegevjuht Kaire Lukkanen-Jaas.

"Kui me räägime konkreetselt turbast, siis täna see suurus on ligi 51 protsenti, mille saab kohalik omavalitsus, aga minu arvates aus oleks, kui see oleks suurusjärgus 70 kuni 75 protsenti, sest läbi selle näeks ka kohalik kogukond, et kaevandajad on nõus panustama," ütles ASB Greenworld Eesti juht Jüri Tiidermann.

Põhja-Pärnumaa vallas on ligi 20 peamiselt liiva- ja kruusakaevandust. Vallavanem Madis Koidu hinnangul peaks kohaliku omavalitsuseni jõudma kaevandustasudest oluliselt suurem osa, et vald suudaks leevendada kaevanduste mõju. Näiteks tagada ohutust teedel, kus liiguvad kallurid.

"Seetõttu me tegime ju ise ka paar nädalat tagasi regionaalministeeriumile ettepaneku, et neid tasusid on vaja tõsta ja ka eramaadel asuvatele karjääridele on vaja see tasu kehtestada," ütles Koit.

Kliimaministeeriumil ongi kavas kehtestada kaevandamistasu ka eramaal kaevandamise eest.