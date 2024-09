Saksamaa kaalub migrantide väljasaatmist Rwandasse

Samal ajal on Ühendkuningriigi tööpartei suunanud ressursid kõrvale heidetud Rwanda plaanilt väikelaevade ja nende varustuse tarnete ning inimkaubitsejate võrgustike lõhkumisele Euroopas.

Pärast juulis valimiste võitmist tühistas Ühendkuningriigi peaminister Keir Starmer kohe Rwanda plaani, suunates säästetud raha uue piirikaitsekomando loomiseks, mille eesmärk on inimkaubitsejate jõukude purustamine terrorismivastaste volitustega.

Ühendkuningriik on aga juba kulutanud vähemalt 318 miljonit naela varjupaigarajatiste rahastamiseks ja Rwanda majandusarengu edendamiseks. Seda ei saa tagasi nõuda.

Saksamaa ettepaneku kohaselt toimuks varjupaigamenetlus Rwandas ÜRO järelevalve all. Stampi sõnul keskendutaks spetsiaalselt põgenikele, kes ületavad EL-i idapiire.

"Minu ettepanek oleks keskenduda sellele rühmale. See puudutab umbes 10 000 inimest aastas," ütles Stamp, lükates tagasi konservatiivse opositsiooni ettepanekud rakendada sellist mudelit kõikidele põgenikele.

Opositsioonipartei CDU juhtivad esindajad väitsid, et plaanid heidutaksid migrante Vahemerd ületamisel, ja väitsid, et sellised riigid nagu Rwanda oleksid valmis kokkuleppeid sõlmima.

Rwanda esindaja ütles ajalehele The Telegraph, et riik oleks valmis Saksamaaga varjupaigakokkulepet arutama. "Rwanda on avalikult teatanud, et on valmis tegema koostööd kõigiga, kes jagavad soovi leida pikaajaline lahendus rändeküsimusele," ütles ta.

Saksamaa plaan on aga ärritanud endisi Ühendkuningriigi konservatiivseid parlamendiliikmeid, kes olid seotud Rwanda plaaniga valitsuse ajal.

"Tööpartei esimene samm valitsuses oli Rwanda plaani tühistamine. Nüüd tahab Saksamaa kasutada rajatisi, mille me ehitasime. Ainsad, kes saavad kasu Tööpartei vastutustundetust rändepoliitikast, on inimkaubitsejad ja Euroopa Liit," lausus endine siseminister James Cleverly.

Ka endine immigratsiooniminister Robert Jenrick oli olukorra osas kriitiline. "Tööpartei otsus Rwanda plaan tühistada, mitte seda tugevdada, näib iga päevaga üha rumalam," lausus ta. "Kogu Euroopas näevad juhid, et ebaseadusliku rände peatamiseks on vaja heidutust. Starmer on lasknud raisku hinnalise partnerluse ja on nüüd täiesti võimetu paate peatama."

Stamp püüab muuta EL-i reegleid, et Rwandat saaks kasutada varjupaigataotluste menetlemiseks väljaspool Euroopat. Ta tegi ettepaneku eemaldada uuest Euroopa ühisest varjupaigasüsteemist niinimetatud "ühendav element", mis praegu nõuab, et varjupaiga menetlused toimuksid riikides, kus varjupaigataotlejal on sotsiaalseid sidemeid.

Detsembris jõudis Euroopa Liit kokkuleppele uutes reeglites varjupaigataotlejate ja migrantide käsitlemiseks – lepingut peeti läbimurdeks pärast peaaegu kümnendi pikkuseid tülisid sellel teemal. Pakt peaks täielikult jõustuma 2025. aasta lõpuks.