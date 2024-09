Euroala majandus kasvas oodatust vähem

Euroala majandus kasvas teises kvartalis oodatust vähem ning see oli halb uudis Euroopa Keskpangale.

Euroala majandus kasvas tänavu teises kvartalis kvartal varasemaga võrreldes vaid 0,2 protsenti. Eurostat hindas varem, et majandus kasvas 0,3 protsenti.

Eratarbimine, mida peetakse euroala taastumise peamiseks tugisambaks, ei saanud teises kvartalis hoogu sisse.

Tööturg püsis siiski teises kvartalis tugeval tasemel, tööga hõivatute arv kasvas teises kvartalis euroalal 0,2 protsenti.

Euroala majandust võib kahjustada veel Euroopa Keskpanga (ECB) range rahapoliitika liiga pikaks venimine. Mõned analüütikud on samas hoiatanud, et kui ECB langetab liiga kiiresti intressimäärasid, siis võib see tuua kaasa euro odavnemise, inflatsioon aga läheks jälle kiiremaks.

Samas muretsetakse üha rohkem ka majanduse aeglustumise pärast ning mõned ametnikud leiavad, et ECB peaks rahapoliitikat leevendama. Viimati leevendas ECB rahapoliitikat juunis, langetades baasintressimäärasid 25 baaspunkti võrra. Uued majanduskasvu andmed viitavad, et ECB langetab lähiajal taas intressimäärasid.