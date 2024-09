Ungari kardab odavast Vene naftast ilma jääda

Moskva peab müüma oma naftat allahindlusega, kuid Ukraina piirab Vene naftatransiiti ning Kesk-Euroopas asuv Ungari kardab nüüd odavast mustast kullast ilma jääda. Ungari on nüüd üha rohkem mures, kuna Budapest tahab odava Vene nafta abil kodumaist autokütuse hinda kontrolli all hoida.

"Ilma Vene naftata jäävad ungarlased nälga," sellist juttu rääkis Ungari välisminister Peter Szijjarto.

Szijjarto rääkis seda Peterburis, mida ta külastas selle nädala alguses. "Me ei suuda riiki toita, kui need tarned katkevad," seletas Szijjarto.

Politico toob välja, et nii hulluks asi siiski ei lähe. Ungarit ei taba naftapuudus, küll aga jääb Budapest järk-järgult ilma odavast naftast, kuna ei saa enam Vene nafta allahindlusest kasu lõigata.

Brüssel kehtestas juba 2022. aastal impordikeelu enamikule Venemaalt pärit naftale, kuid erand tehti Družba torujuhtme suhtes. See erand võimaldas Ungaril osta odavat Vene naftat. Juunis sattus aga see erand kahtluse alla, kuna Ukraina kehtestas sanktsioonid, mis takistavad Vene energiahiiglase Lukoil toornafta transiiti Kesk-Euroopasse.

Ungari ja ka Slovakkia hoiatasid siis, et mõlemat riiki ähvardab energiapuudus. Mõlemad riigid pöördusid siis Brüsseli poole ja palusid, et asjasse sekkuks EL.

Samas toornafta voolab endiselt Ungarisse. Energia- ja toormehindade kohta ülevaadet pakkuva Argus andmetel said Ungari ja Slovakkia augustis kokku 720 000 tonni toornaftat, juulis oli see 792 000 tonni ning juunis 610 000 tonni. Ka Euroopa Komisjon andis sel nädalal sarnase hinnangu.

Seega naftatarned jätkuvad, kuigi Lukoil ise on blokeeritud. Teised Vene naftatootjad saavad endiselt Ukraina kaudu naftat tarnida. Lukoil saab aga müüa oma naftat Ukraina piiril ning edasimüüjad saavad seda siis tarnida EL-i.

Konks on aga selles, et selline uus süsteem teeb nafta Ungari jaoks kallimaks. See tekitab nüüd probleeme Viktor Orbani valitsusele, mis kasutab ära võimalust, kus Venemaa pidi oma naftat müüma allahindlusega. Selle abil hoiab Orban Ungari autokütuse hinda madalal tasemel.

"Praegune olukord on Ungari jaoks väga soodne. Vene naftat müüakse odavamalt kui muud naftat, barrelite hinnavahe on alates sanktsioonide kehtestamisest kõikunud 5-30 dollari vahel," märkis Ungari ekspert Ilona Gizinska.

Ungari suhted Venemaaga on kasu toonud nii riigi elanikkonnale kui ka riigi eelarvele. Ungari teeb ka rehepappi, ehk ostab odavat naftat ja müüb selle saadusi siis edasi. Ungari energiahiiglane MOL teenis 2022. aastal rekordilise kasumi. Ettevõtte suhtes kehtib aga erakorraline kasumimaks, ehk et raha voolab lõpuks ka Ungari riigieelarvesse.

Uus olukord toob nüüd Ungari jaoks kaasa suuremad kulutused, kuna vahendajate kaudu nafta ostmine on palju kulukam.

Vene sõjamasin sõltub samas naftatuludest ning Kiievis asuva energeetika mõttekoja DiXi Group ekspert Olena Lapenko tõi välja, et Ukraina kannatus hakkab otsa saama.

Kuigi Ungarile tehti 2022. aastal erand, nagu ka teistele merepiirita Kesk-Euroopa riikidele, on Budapest suurendanud tooraine eksporti Venemaalt. Ungari on sõlminud ka uued gaasilepingud Vene riigifirmaga Gazprom.

"Ungari ja Slovakkia võtsid kohustuse, et mitmekesistavad oma tarneid, kuid konkreetseid samme me veel ei näe," ütles Lapenko.