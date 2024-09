Eksperdid: vangerdused Ukraina valitsuses on seotud lääne toetuse küsimustega

Muudatused Ukraina valitsuskabinetis langevad ajale, mil Zelenski valmistub kohtuma USA president Joe Bideniga.

Lääne väljaanded viitavad sellele, et Zelenski kabinetituulutuse eesmärk on tsentraliseerida võimu, sest mitmed uued ministrid, nende seas uus välisminister, on endised Zelenski nõuandjad.

Eksperdid ütlevad, et välisministri tegevus on seni kõige rohkem presidendil pinnuks silmas.

"Täiendava relvastuse hankimine. Ja ka saadud relvastuselt kasutamispiirangute mahavõtmine. Ja teine moment on seotud sellega, mida me tunneme rahuprotsessi all. Kuidas Ukraina peaks maailmas endale toetust hankima juurde," rääkis julgeolekuekspert Rainer Saks.

Vaatamata edule Kurski all on sõda taas patiseisus ja liitlased mõistatavad, kas Kurskile on järg tulemas. President Zelenski valmistub USA-s kohtuma president Bideniga.

Julgeolekuekspert, riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu rääkis, et ilmselt tahab Zelenski tõestada, et tal on võiduplaan olemas. "Väidetavalt on Zelenskil võiduplaan olemas. Ja ta tahab ilmselt suurimale toetajale tõestada, et ta on väge täis, tal on uued värsked inimesed ja värske plaan olemas," sõnas ta.

Eksperdid ei näe, et ministrite vahetus eriti mõjutaks otsuste tegemist, mille taga sõja ajal on eelkõige president. Põhilised otsused, mis mõjutavad relvade laskeulatust ja integreerumist läänega, ei sõltu aga eeskätt Kiievist.