Küsitlused: Trump ja Harris on teledebati eel tasavägises seisus

Viimased arvamusküsitluste tulemused kinnitavad, et Trumpil on kindlaid toetajaid umbes pool valijaskonnast.

Alles juulis pärast Joe Bideni taandumist kampaaniat alustanud Harris on kiirelt suutnud muuta end tõsiseltvõetavaks kandidaadiks. Kuid sellele vaatamata näitavad küsitlused, et suurt läbimurret ta veel ei ole saavutanud, mis tähendab, et seis enne valimisi on tasavägine.

Päevalehe The New York Times/Siena küsitlus leidis, et 78-aastane Trump juhib üleriigiliselt Harrise ees 48 protsendiga 47 vastu, mis on selgelt veapiiri sees olev näitaja.

USA presidendivalimiste võitja selgub osariikide hääletustulemuste põhjal, nii et üleriigiline toetusprotsent iseenesest ei näita veel midagi, kuna tavaliselt on otsustavaks tasakaalumurdjaks mõnede kaalukeeleosariikide hääletustulemus.

Küsitlus näitas, et 59-aastane Harris juhib kerge eduga Wisconsini, Michigani ja Pennsylvania osariigis ning on ülejäänud neljas kaalukeeleosariigis – Nevadas, Georgias, Põhja-Carolinas ja Arizonas – võrdsel pulgal Trumpiga.

Uudistekanali CBS News/YouGov küsitlus andis Harrisele protsendipunktise edu Michigani ja Wisconsini osariigis ning võrdse tulemuse Pennsylvanias.

Mõlemal kandidaadil näikse olevat tugev lojaalne valijaskond selja taga. Muudatuse võib tuua eeloleval teisipäeval telekanalil ABC News korraldatav debatt.

USA presidendivalimised toimuvad 5. novembril.