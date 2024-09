Uuring: Trump rebis debati eel Harrisest ette

The New York Times/Siena küsitlus leidis, et valimisvõitlus läheb üha tasavägisemaks ning vabariiklaste kandidaat Donald Trump edestab nüüd napilt oma demokraadist rivaali Kamala Harrist. Trump edestas Harrist viimati ligi kuu aega tagasi, 10. septembril aga toimub presidendikandidaatide esimene teledebatt ning panused lähevad üha kõrgemaks.

The New York Times/Siena küsitlus leidis, et kui valimised toimuksid praegu, siis hääletaks Trumpi poolt 48 protsenti vastanutest ja Harrise poolt 47 protsenti. Kui võtta arvesse veapiiri, siis Harrise ja Trumpi toetus on debati eel võrdne, vahendas The Times.

USA presidendivalimiste võitja selgub osariikide hääletustulemuste põhjal, nii et üleriigiline toetusprotsent iseenesest ei näita veel midagi, kuna tavaliselt on otsustavaks tasakaalumurdjaks mõnede kaalukeeleosariikide hääletustulemus.

Mõlemad kampaaniameeskond on seetõttu pööranud pilgu võtmeosariikide poole. Nii Trump kui ka Harris pööravad aga erilist tähelepanu Pennsylvania osariigile, kus seis on viigis. Kauaoodatud teledebatt toimub samuti Philadelphias, mis on Pennsylvania osariigi suurim linn.

Heitlus läheb aga üha tulisemaks, Trump räägib jälle (ilma tõenditeta), et valimistel võib toimuda ulatuslik pettus ning kaotuse korral ei pruugi ta tulemust aktsepteerida.

Harris valmistub aga Pittsburghi linnas asuvas hotellis debatiks. Trumpil on presidendivalimiste debattides rohkem kogemusi kui ühelgi teisel kandidaadil ning tema meeskond väidab, et ta ei peagi väitluseks valmistuma. Samas endine demokraat Tulsi Gabbard on öelnud, et aitab Trumpil debatiks valmistuda.

Mitmed juhtivad vabariiklased samas leiavad, et Trump peaks keskenduma poliitilistele küsimustele, mitte ründama Harrist isiklikul tasandil. Hiljuti selgus veel, et vabariiklasest endine asepresident Dick Cheney asus hoopis Harrist toetama, sama teeb ka tema tütar Liz Cheney.

Liz Cheney sõnul pole Trump tõeline konservatiiv, samas The New York Times/Siena küsitlus leidis, et see võib hoopis anda Trumpile eelise. Vaid kolmandik valijatest leidis, et Trump on liiga parempoolne. Samas ligi 48 protsenti küsitletutest leidis, et Harris on liiga vasakpoolne.

USA presidendivalimised toimuvad alles 5. novembril ning miski pole veel kindel. RealClearPoliticsi küsitluste keskmise järgi on Harrisel Trumpi ees 1,4 protsendiline edumaa. Kihlveokontorite soosik on nüüd aga taas Trump.

Üha rohkem eetriaega saavad ka küsitlejad ja analüütikud. Näiteks küsitleja Nate Silveri viimane prognoos näitab, et Trump võidab valimised. Ta leiab, et Trump pälvib 312 valijamehe toetuse, Harris kogub 226 häält.

Kuni 29. augustini eeldas Silver, et valimised võidab Harris. Siis andis Harris aga koos oma asepresidendikandidaadi Tim Walziga intervjuu telekanalile CNN, vahendas Dailymail.

"Hea uudis Harrise jaoks on see, et teisipäeval toimub debatt ja kui ta teeb seal tugeva esituse, siis ei huvita New York Timesi küsitlus enam kedagi," rääkis Silver.

Samas ajaloolane Allan Lichtman eeldab, et riigi uueks presidendiks saab Harris. Lichtman on enda väitel alates 1984. aastast peaaegu alati ennustanud presidendivalimiste võitja õigesti, vahendas The Guardian.

Lichtman eksis vaid 2000. aastal, kui valimised võitis vabariiklaste kandidaat. Prognoosides ei võta ta arvesse küsitlusi, vaid kasutab oma metoodikat. Ta oli ka üks väheseid, kes Trumpi 2016. aasta valimisvõitu ennustas.