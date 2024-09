Le Peni väitel jagab Barnier tema partei vaateid sisserände küsimuses

"Macron võttis peaministri määramisel arvesse rahvusrinde (RN) kriteeriume. Barnier näib sisserände osas olevat jõudnud samale järeldusele nagu meie," rääkis Le Pen.

Le Pen lükkas tagasi väited, nagu oleks Macron arutanud temaga Barnier' ametisse määramist. Samas RN-i toetus on Barnier' jaoks otsustava tähtsusega, vastasel juhul ei jää tema valitsus püsima.

Barnier kritiseeris nädalavahetusel praegust piirikontrolli ning lubas piirata sisserännet. Nädalavahetusel andis Barnier ka esimese suure teleintervjuu pärast peaministriks saamist, vahendas The Times.

"Mul pole RN-i ideoloogiaga palju ühist, kuid ma austan seda," rääkis Barnier.

Le Pen rääkis, et tema partei ei ühine praegu vasakpoolse Uue Rahvarinde (NFP) umbusaldusavaldusega. Ilma Le Peni partei toetuseta kukub Barnier' valitsuse umbusaldamine ka läbi.

"Oleks ebamõistlik hääletada Barnier' vastu, enne, kui ta pole oma poliitilist tegevuskava välja käinud. Me hindame teda tegude põhjal," ütles Le Pen.

Siiski rääkis Le Pen, et kui lähinädalate jooksul tema partei huve arvesse ei võeta, siis avaldab ka RN umbusaldust.

Le Peni käes on nüüd uue valitsuse saatus, sest viimased Prantsusmaa parlamendivalimised andsid alamkoja, kus ühelgi parteil pole selget enamust. Valimised võitis küll NFP, millel on parlamendis ligi 190 kohta, aga enamuse saavutamiseks on vaja 289 kohta. Le Peni ja tema liitlaste käes on ligi 143 kohta.

Vasakpopulistliku partei LFI juhitud vasakpoolsed süüdistavad nüüd Macroni demokraatia eiramises ja valimiste varastamises, kuna Macron keeldus peaministriks nimetamast juulis esikohale tõusnud Uue Rahvarinde (NFP) kandidaati.