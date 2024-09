Venemaa käivitas koos Hiinaga suured mereväeõppused

Putini sõnul toimuvad laiemad strateegilised õppused "Ookean-2024" Vahemerest Vaikse ookeanini ning nende eesmärk on testida üksuste lahinguvalmidust ja täpsusrelvade, sealhulgas uute relvatüüpide kasutust.

Õppuste käigus võetakse väidetavalt arvesse ka Venemaa "erilise sõjalise operatsiooni" kogemusi Ukrainas.

"Me pöörame erilist tähelepanu sõjalise koostöö tugevdamisele sõbralike riikidega," ütles Putin sõjaväelastele teleülekandes õppuste avamisel. "Maailmas kasvavate geopoliitiliste pingete kontekstis, on see eriti oluline. Me näeme, et Ameerika Ühendriigid püüavad iga hinna eest säilitada oma ülemaailmset sõjalist ja poliitilist domineerimist."

Putin rõhutas, et Venemaa peab olema valmis igasugusteks arenguteks ja jätkab oma mereväe tugevdamist, sealhulgas selle tuumakomponenti, vastuseks tema sõnul Washingtoni juhitud võidurelvastumisele.

"Väidetava Venemaa ohu ja Hiina Rahvavabariigi tõkestamise ettekäändel suurendavad Ameerika Ühendriigid ja nende satelliidid oma sõjalist kohalolekut Venemaa läänepiiride lähedal, Arktikas ja Aasias Vaikse ookeani piirkonnas," ütles Putin.

USA ütleb, et nende liidud Vaikse ookeani piirkonnas, nagu AUKUS partnerlus Suurbritannia ja Austraaliaga, on suunatud sõjalise koostöö süvendamisele, et edendada piirkondlikku stabiilsust. AUKUS teatas eelmisel aastal ühisest plaanist varustada Austraalia tuumaenergial töötavate ründallveelaevadega alates 2030. aastatest, et tõkestada Hiina ambitsioone piirkonnas.

"Oma agressiivsete tegudega püüab USA saavutada reaalse sõjalise eelise, rikkudes sellega olemasolevat julgeolekuarhitektuuri ja jõudude tasakaalu Aasia Vaikse ookeani piirkonnas," ütles Putin.

Mereväe juht Aleksandr Moisejev teatas, et õppustel osalevad koos Venemaa vägedega neli Hiina laeva ja 15 lennukit.

Hiina ametlik uudisteagentuur Xinhua teatas esmaspäeval, et õppuste eesmärk on süvendada strateegilist kooskõlastust Hiina ja Venemaa sõjaväe vahel ning parandada nende võimet ühiselt reageerida julgeolekuohtudele.

Hiinaga läbiviidavad õppused on osa suurematest Venemaa manöövritest, mis kestavad kuni 16. septembrini Vaikse ookeani, Arktika, Vahemere, Läänemere ja Kaspia mere piirkonnas.

Moisejev kandis Putinile ette, et õppustel osaleb enam kui 90 000 Venemaa sõjaväelast, üle 400 laeva, 125 lennukit ja üle 7500 ühiku relvastust.