Sõja 931. päev: Blinken: Ukraina võib saada loa USA rakettide tulistamiseks Venemaale

Oluline kolmapäeval, 11. septembril kell 22.20:

- Ukraina kutsus liitlasi üles Vene droone ja rakette alla tulistama;

- Blinkeni ja Lammy Kiievi külastust saatis õhuhäire sireen;

- Venemaa teatas droonirünnakust Murmanski oblastis;

- Vene väed avasid tule evakuatsioonimeeskonna pihta;

- Blinken: Ukraina võib saada loa USA rakettide tulistamiseks Venemaale;

- USA välisminister ja tema Briti kolleeg kohtuvad Zelenskiga Kiievis;

- Deepstate: Venemaa ründab Ukraina positsioone Kurski oblastis.

Ukraina kutsus liitlasi üles Vene droone ja rakette alla tulistama

Ukraina välisminister Andri Sõbiha kutsus kolmapäeval Kiievi liitlasi üles alla tulistama riigi läänepiirkondade kohal lendavaid Venemaa droone ja rakette.

"Juba on olnud arvukalt juhtumeid, kus Venemaa lennukid on rikkunud naaberriikide ja NATO riikide õhuruumi," ütles Sõbiha.

"Liitlased peaksid uurima võimalust Ukraina territooriumi kohal rakette alla tulistada," lisas välisminister.

Blinkeni ja Lammy Kiievi külastust saatis õhuhäire sireen

Õhuhäire kõlas Kiievis kolmapäeva pärastlõunal üle 30 minuti, kui USA välisminister Antony Blinken ja Ühendkuningriigi välisminister David Lammy külastasid Ukraina pealinna koos teiste Lääne ametnikega.

Õhuvägi teatas Telegrami sõnumiplatvormil ballistilise raketi ohust.

Nende sõnul liikus rakett Poltava piirkonna suunas põhjaosas asuvast Sumõ piirkonnast. Sumõ piirkonna ametnikud teatasid hiljem Telegramis, et rakett tulistati alla ja esialgse teabe kohaselt ei saanud taristu ega tsiviilelanikud kahjustada.

Venemaa teatas droonirünnakust Murmanski oblastis

Venemaa piirkondlikud võimud väitsid 11. septembril, et Murmanski oblastis, põhjapolaarjoone taga, toimus droonirünnak, mille tõttu kehtestati ajutised lennupiirangud.

Murmanski oblast asub umbes 1500 kilomeetri kaugusel Ukrainast ning piirneb Soome ja Norraga. Piirkonnas asub Olenja lennuväebaas, kus paiknevad Ukraina vastu suunatud rünnakutes kasutatud Venemaa strateegilised pommitajad, samuti Venemaa põhjalaevastiku Severomorski mereväebaas.

Piirkonna kuberner Andrei Tšibis väitis oma Telegrami kanalil kohaliku aja järgi kell 14:10, et kolm drooni tulistati Murmanski oblastis alla. Murmanski ja Apatiti lennujaamad suleti ajutiselt, lisas ta.

Hetkel pole teateid võimalike kahjustuste või ohvrite kohta. Ukraina ei ole väiteid kommenteerinud.

Kiiev on kogu ulatusliku sõja jooksul korraldanud mitmeid droonirünnakuid Venemaa taristu ja sõjaliste rajatiste vastu, püüdes nõrgendada Venemaa jõude Ukrainas. Ukraina sõjaväeluure väitis juulis, et kaks Vene Tu-22M3 pommitajat said rünnakus Olenja lennubaasile kahjustada.

Vene väed avasid tule evakuatsioonimeeskonna pihta

Donetski oblasti Volnovahha rajoonis tulistasid Venemaa väed Ukraina Riikliku Hädaabiteenistuse evakuatsioonigruppi, mille käigus said kaks päästjat vigastada, teatas Ukraina Riikliku Hädaabiteenistuse pressiteenistus.

"Ukraina Riikliku Hädaabiteenistuse evakuatsioonigrupp sattus Donetski oblastis vaenlase tule alla," öeldi avalduses.

Riikliku Hädaabiteenistuse teatel said Volnovahha rajoonis tsiviilelanike evakueerimise ajal vigastada kaks päästjat Zaporižžja ja Hersoni oblastitest. Nad viidi haiglasse.

Samuti sai teate kohaselt kahjustada kaks soomusmasinat.

USA välisminister ja tema Briti kolleeg kohtuvad Zelenskiga Kiievis

USA välisminister Antony Blinken ja tema Suurbritannia kolleeg David Lammy kohtuvad kolmapäeval Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga Kiievis, teatas välisministeerium.

Ministeeriumi veebilehe kohaselt kohtuvad välisministrid ka Ukraina valitsuse tippametnikega.

Arutusele tuleb edasine toetus Ukraina kaitsmisele Venemaa agressiooni eest, samuti Ukraina sõjalise, majandusliku ja demokraatliku õitsengu tagamine pikemas perspektiivis.

Blinken: Ukraina võib saada loa USA rakettide tulistamiseks Venemaale

President Joe Biden ei välista loa andmist Ukrainale tulistada rakette sügavale Venemaa territooriumile, lausus USA välisminister Antony Blinken teisipäeval Sky Newsile, vastates küsimusele, kas Ühendriigid võiksid taolist sammu kaaluda.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on kutsunud USA-d ja teisi lääneliitlasi korduvalt üles lubama Kiievil kasutada Venemaa sihtmärkide tabamiseks kaugmaarakette, et tugevdada survet Moskvale sõja lõpetamiseks.

Blinkeni sõnul on Ühendriigid sõja algusest saadik taganud, et Ukrainal oleks vajalikul hetkel kõik vajalik Venemaa agressiooni tõhusaks tõrjumiseks.

Ta lisas, et Washington on pidanud arvestama ka muude teguritega nagu näiteks, see, kas Ukraina väed saavad kasutada ja hooldada lääneliitlaste pakutavaid "keerulisi süsteeme".

Minister jätkas: "Kõige sellega tuleb nende otsuste tegemisel arvestada. Kuid võin teile öelda, et me oleme adapteerunud ning kohandanud sel teel iga sammu ning jätkame samal moel – nii et see pole praeguses etapis välistatud."

"Me ei välista kunagi. Ent kui me selle otsuse langetame, tahame olla kindlad, et see saab tehtud moel, mis aitaks kaasa sellele, mida ukrainlased üritavad saavutada."

USA tarnis Ukrainale mullu septembris väikese arvu ATACMS-e, mille lennukaugus on umbes 300 kilomeetrit.

Deepstate: Venemaa ründab Ukraina positsioone Kurski oblastis

Rindearenguid jälgiva Deepstate analüütikud teatasid, et Ukraina vägede olukord Kurski oblastis läheb keerulisemaks.

Deepstate teatas, et venelased ründavad aktiivselt Ukraina vägede positsioone.

Rünnakud toimuvad Kurski rindesektori vasakul tiival. Venelased viivad sõjatehnikat üle Seimi jõe ning Korenevo lähistel käivad lahingud.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1140 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 628 930 (võrdlus eelmise päevaga +1140);

- tankid 8642 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 16 938 (+13);

- suurtükisüsteemid 17 936 (+56);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1182 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 943 (+1);

- lennukid 368 (+0);

- kopterid 328 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 14 990 (+57);

- tiibraketid 2591 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 24 388 (+58);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 3059 (+6).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.