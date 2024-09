Tuline debatt: Trump ja Harris murdsid esmakordselt teleekraanil piike

Debatti võõrustas telekanal ABC ning see toimus Philadelphias. Erinevalt Trumpi ja Bideni debatist algas seekordne väitlus tsiviliseeritud noodil, mõlemad kandidaadid surusid kätt. Seejärel algas aga Trumpi ja Harrise vahel sõnasõda.

Kandidaadid alustasid teravuste vahetamist majanduse teemadel. Harris kritiseeris Trumpi kavandatavaid maksukärpeid ning ekspresidendi ettepanekut tõsta tariife.

Harris rääkis, et tal on olemas plaan, mille eesmärk on parandada Ameerika keskklassi heaolu.

"Donald Trumpil pole tegelikult teie jaoks plaani, ta on rohkem huvitatud oma huvide kaitsmisest," ütles Harris.

Trump samas rääkis, et Harrisel pole plaani. "Tal pole plaani. Ta kopeeris Bideni plaani ja see on nagu neli lauset. Neli lauset, mis on lihtsalt: Me langetame makse," rääkis Trump.

Endine president väitis veel, et Harris on marksist. Trump üritas näidata, et pärast tema ametist lahkumist vajus USA kaosesse ning selle rahvas on meeleheitel. Ta kordas oma vana juttu, et Bideni administratsioon lubab vanglatest, vaimuhaiglatest pärit inimestel ebaseaduslikult riiki siseneda.

Abordi osas rääkis Trump, et see teema on nüüd osariikide käes. Harris lubas, et taastab Roe vs. Wade otsuse, millega 1973. aastal seadustati abort kogu riigis

Harris süüdistas Trumpi, et see püüab rassipingete õhutamisega ameeriklasi lõhestada.

"Ma arvan, et see on tragöödia, et meil on keegi, kes tahab saada presidendiks, kes on oma karjääri jooksul järjekindlalt püüdnud kasutada rassiteemat, et Ameerika rahvast lõhestada," ütles Harris.

Samuti rääkis Harris, et Trumpi rahvakoosolekud on igavad ning tema toetajad tõusevad püsti ja lahkuvad enne selle lõppu. Trump hakkas seejärel neid väiteid ümber lükkama ja kaldus teemast kõrvale.

Harris meenutas veel Trumpile, et ta ei kandideeri enam Bideni vastu, keda vabariiklane tema kõrvaleastumisest hoolimata ikka veel kritiseerib. Samuti tõi ta välja, et maailma liidrid naeravad Trumpi üle.

Harris avaldas taas ka oma toetust kaheparteilisele senati piirikokkuleppele. Ta tõi välja, et just Trumpi vastuseisu tõttu kukkus lepe läbi.

Ukraina sõjaga seotud teemal ei vastanud Trump, kas ta soovib, et Ukraina võidaks sõja Venemaa vastu. Ta lubas ainult, et lõpetab kiiresti selle sõja. Harris ütles, et Trump loovutab Ukraina Putinile. Trump samas rääkis, et Harris teeb vähe Iisraeli kaitsmiseks ning väitis, et Harris vihkab Iisraeli.

Pärast debatti kiitis Trump oma esinemist ning nimetas seda parimaks debatiks, mida ta kunagi on pidanud. Paljud vaatlejad aga hindasid, et debati võitis pigem Harris.

Pole veel teada, kas toimub ka teine debatt. Mõlemad kandidaadid on rõhutanud, et presidendivalimiste debatid on valimisprotsessi oluline osa. Teada on esialgu see, et asepresidendikandidaatide debatt toimub 1. oktoobril.